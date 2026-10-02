Cuánto cuesta la ciudadanía y el pasaporte por inversión presentado por Argentina en París

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron en el evento Argentina Week en París los costos y requisitos del régimen que permitirá a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía y el pasaporte argentino mediante inversiones.

Durante la presentación del programa, el titular de la cartera económica sostuvo: "Esto aumenta el proyecto libertario y ayudará a captar más inversiones. Ya fue probado en muchos países. Se da en un contexto geopolítico que ayuda, además".

Detalles del costo

Los interesados podrán adherirse mediante un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el programa. Además, podrán solicitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular.

Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, tendrán que aportar 100.000 dólares al Tesoro, mientras que el monto previsto para los menores de 18 años será de 25.000 dólares.

Los fondos ingresados mediante este esquema estarán destinados a reforzar la posición fiscal y financiera del Estado nacional.

Para la implementación y comercialización del sistema, el Poder Ejecutivo contrató a firmas internacionales de asesoramiento especializadas en migración de capitales. La recepción formal de solicitudes está prevista para comenzar durante el cuarto trimestre de 2026.

Requisitos de evaluación e instancias de aprobación

Cada expediente presentado requerirá una evaluación previa a cargo de una agencia especializada, la cual realizará un examen técnico sobre el perfil del postulante y la trazabilidad del origen de las divisas. Una vez emitido el informe, el organismo enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Al respecto del lanzamiento internacional del régimen, Diego Santilli expresó: "Esto es la Argentina que abre los brazos a los ciudadanos del mundo que quieran venir a invertir. Nos estamos convirtiendo en un faro de optimismo". Finalmente, la autoridad migratoria mantendrá la potestad de otorgar o denegar la solicitud.