Cuestión Malvinas: Ravier desmintió consultas a Donald Trump sobre el reclamo y descartó un conflicto bélico

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó categóricamente cualquier escenario de enfrentamiento armado en la causa por las Islas Malvinas y aclaró las versiones sobre supuestas gestiones diplomáticas internacionales.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario remarcó la estrategia del Ejecutivo nacional frente a la disputa de soberanía.

Aclaración oficial sobre un posible escenario militar

Frente a las especulaciones surgidas en el ámbito diplomático, el Gobierno nacional fijó una postura clara sobre las acciones para abordar el reclamo territorial del Atlántico Sur.

"Es un anuncio diplomático, pacífico y no militar. No existe ninguna hipótesis de conflicto bélico en este sentido", afirmó Adrián Ravier para llevar tranquilidad sobre el encuadre institucional del tema.

Desmentida sobre negociaciones con Donald Trump

Asimismo, el vocero se refirió a las versiones periodísticas que vinculaban al presidente Javier Milei con supuestas consultas a líderes extranjeros previas a los anuncios sobre el archipiélago.

En ese sentido, Adrián Ravier aclaró que Javier Milei "no habló ni consultó" sobre esta materia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

De este modo, desde la administración nacional ratificaron que el reclamo por las Islas Malvinas se mantiene estrictamente por las vías del diálogo internacional y el derecho soberano.