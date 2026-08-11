Cumbre del Norte Grande: Santilli viaja a Posadas para reforzar lazos con los gobernadores aliados

Uno de los temas abordados en la reunión de mesa política en la Casa Rosada fue el viaje que hará mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Misiones para participar de la Cumbre del Norte Grande con los gobernadores de la región para reafianzar el vínculo con aliados y terminar de sellar el acuerdo por el proyecto de Zonas Frías.

A los mandatarios del NEA y del NOA les interesa Zonas Cálidas (tarifa eléctrica diferencial en verano). Por eso en Nación confían que Santilli "ya tiene acordado" con estos jefes provinciales los apoyos para que, primero, se apruebe el recorte de subsidios energéticos que fija Zonas Frías y tiene media sanción de Diputados.

Santilli se verá este miércoles con Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En la previa crece la duda sobre la asistencia del peronista Quintela, férreo opositor al gobierno de Javier Milei.

Posadas será también una oportunidad para que Santilli pueda tantear cara a cara el estado de la relación con los aliados parlamentarios de la Casa Rosada, ya que ocurre a días del retiro de voluntades de bancas que son terminales del Norte en el Congreso Nacional a los caídos capítulos sobre la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego en la (aprobada) ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Javier Milei el 9 de Julio con gobernadores en Tucumán.

En la Jefatura de Gabinete aseguran que el trato telefónico o por chat con estos socios ocurre con "total normalidad" y subrayan que los gobernadores "van a acompañar" Zonas Frías ya que "no hay diferencias".

Una vez concretada la media sanción que falta en el Senado para Zonas Frías, la Rosada dará curso a ultimar negociaciones por Zonas Cálidas. Es una apuesta que se enmarca en tratativas paralelas por la reforma que desvela a La Libertad Avanza, la electoral.

Santilli se mueve en paralelo por la reforma electoral

En el gobierno nacional impulsan la eliminación de las PASO de cara al 2027 y para lograrlo la relación con los gobernadores opositores amigables es insoslayable. Varios de lo que están en esa lista planean el desdoblamiento electoral de Nación para su distrito.

Los tiempos corren con calendarios que podrían arrancar en mayo próximo y con campañas provinciales que tendrán lugar en el verano, justo cuando Zonas Cálidas podría entrar en acción.

Por lo pronto, Santilli sumará otra parada en la región el viernes y, esta vez, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo. Ambos serán recibidos por Jalil en Catamarca, uno de los peronistas que son socios parlamentarios de Milei.

Estará presente también su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, para, según la agenda oficial de la Rosada, poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Antes se habrán reunido en la Cumbre del Norte Grande, donde además del reclamo por Zonas Cálidas, los gobernadores tienen anotado para transmitirle a Santilli otras preocupaciones como los recortes de fondos federales y la urgencia por obras públicas estratégicas.