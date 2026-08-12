Cumbre: Santilli recibió una agenda común de los gobernadores mientras la reforma electoral asoma en el horizonte

La 24° Cumbre del Norte Grande reunió en Misiones al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a ocho gobernadores y representantes provinciales de la región. Hubo ausencias de opositores férreos, mientras Casa Rosada busca reanudar el vínculo con aliados que vienen de poner en pausa la relación para rechazar cambios a la Ley de Tierras y Manejo del Fuego.

Como integrante de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el viaje de Santilli a Posadas se inscribe en el marco del enorme desafío de mantener el diálogo y los apoyos de gobernadores con la discusión por los armados electorales en cada provincia y a nivel nacional cada vez más cerca en el horizonte.

El gobierno de Javier Milei todavía no define su estrategia para el 2027, algo que preocupa a los jefes provinciales que quieren saber si tendrán un competidor violeta en sus distritos.

A su vez, en La Libertad Avanza parecen decididos a avanzar con la reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una propuesta para la que necesita ratificar apoyos de los que considera socios en el Congreso.

En ese marco, Santilli desembarcó hoy en el Norte con un acuerdo que considera casi sellado por el proyecto de Zonas Frías que le falta media sanción para avanzar con el recorte de subsidios en el sur. Recibió pedidos por una agenda común de los gobernadores y por la iniciativa Zonas Cálidas (reducción tarifaria eléctrica en verano).

Cumbre del Norte Grande: gobernadores recibieron a Santilli.

Si bien en el entorno del Jefe de Gabinete aseguran que el diálogo con estos mandatarios opositores afines del peronismo y el radicalismo fluye con "total normalidad", la expectativa por los resultados del encuentro cara a cara en el Norte crecieron en los últimos días.

De la Cumbre participan el anfitrión Hugo Passalacqua, Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Estaban invitados también pero faltaron los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).

Formalmente, la Asamblea del Norte Grande informó que se trataron temas relacionados a "la energía, tarifas y transporte de gas, infraestructura y los efectos del fenómeno de El Niño, además de la construcción y consolidación de una marca institucional del Norte Grande".