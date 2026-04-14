Daniela Vilar participó del foro de la CEPAL en Chile y fortaleció vínculos internacionales

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó del 9° Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile. La funcionaria asistió en representación del gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, con el objetivo de consolidar vínculos internacionales y promover una agenda ambiental con eje en el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Se trata de la segunda participación de la Provincia en este encuentro regional, considerado un espacio estratégico para fortalecer la cooperación internacional, acceder a financiamiento y consolidar el acompañamiento de organismos multilaterales a los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas públicas ambientales.

En el marco de la agenda, Vilar mantuvo una reunión con Jeannette Jara, con quien intercambió experiencias sobre los desafíos que enfrentan ambos países en materia de desarrollo sostenible. Durante el encuentro también abordaron la importancia de fortalecer la cooperación regional y la ministra bonaerense expresó su agradecimiento por la solidaridad manifestada ante la situación de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, la funcionaria encabezó el conversatorio "Los gobiernos subnacionales como protagonistas del desarrollo sostenible en el territorio", donde compartió panel junto al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y otras autoridades regionales. Allí se debatió el rol clave de provincias y municipios en la implementación de políticas ambientales, la adaptación al cambio climático y la reducción de desigualdades.

Durante su participación, Vilar destacó la necesidad de profundizar la cooperación internacional y el acceso a financiamiento para gobiernos subnacionales, y remarcó el trabajo que la Provincia viene desarrollando en economía circular, transición ecológica y políticas ambientales con inclusión social. En ese sentido, subrayó que la articulación con la CEPAL permitió avanzar en la formulación de la Estrategia Provincial de Economía Circular.

En paralelo, la ministra mantuvo un encuentro con Marco Llinás, donde presentó las principales líneas de trabajo que impulsa la Provincia junto al sector productivo, incluyendo iniciativas de reconversión industrial y el proyecto de creación de un Hub de Innovación y Transformación Sostenible en la Reserva Provincial Santa Catalina. En este marco, el gobierno bonaerense continúa impulsando la construcción de un Frente Ambiental Latinoamericano, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación entre gobiernos subnacionales de la región, promover el acceso a financiamiento internacional y coordinar respuestas frente a la crisis climática desde una agenda común del Sur Global.

La participación en este foro internacional reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente con una agenda basada en la cooperación multilateral, la articulación regional y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible en el territorio bonaerense.