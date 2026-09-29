De qué murió y quién era el senador Juan Carlos Pagotto

La noticia de la muerte del senador riojano Juan Carlos Pagotto (74) causó una gran conmoción en el arco político nacional, por lo sorpresivo de la situación y la causa confirmada del fallecimiento.

En tanto, el histórico dirigente riojano, que ocupaba una banca clave en la Cámara alta del Congreso, falleció de manera sorpresiva en las primeras horas de este martes en su casa de la capital provincial.

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¿De qué murió Juan Carlos Pagotto?

Según fuentes provinciales y reportes médicos locales, el legislador murió en su domicilio a raíz de un infarto. Su cuerpo fue encontrado sin vida por integrantes de su familia en la vivienda, donde peritos y personal judicial se hicieron presentes para constatar el hecho.

A pesar de que el deceso provocó un profundo impacto por lo repentino del desenlace, trascendió que Pagotto había atravesado complicaciones de salud en las últimas semanas que lo llevaron a estar internado.

¿Quién era el funcionario riojano?

Pagotto nació en Mendoza en 1952, era abogado y presidente de la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, que trata los pliegos para designaciones en la Justicia. Era legislador desde diciembre de 2023, tras las elecciones que ganó Javier Milei.

Rápidamente se consolidó como una de las principales voces del oficialismo y cobró fuerte notoriedad pública al presidir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del tratamiento del DNU 70/2023 firmado por Milei. Antes, Pagotto fue diputado provincial entre 1993 y 1997 en representación del departamento de Chilecito.

Últimamente, participó de la sesión en la Cámara Alta del jueves pasado, en la que el oficialismo aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y recorte de subsidios en Zonas Frías.