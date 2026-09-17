¿Cuáles son los puntos clave de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por las Islas Malvinas?

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un paquete integral que modifica de raíz el marco normativo para proteger los recursos estratégicos en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina. Además, entre varios cambios, detalla un nuevo Sistema de Seguridad Nacional y fija duras sanciones penales y económicas para empresas, proveedores y gobiernos extranjeros.

Tras el envío de la propuesta, el presidente Javier Milei difundió una carta pública en la que pidió a toda la dirigencia política "poner en pausa otras discusiones" para priorizar el tratamiento parlamentario de la norma.

"Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas. No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", remarcó el Presidente.

Régimen integral para todos los recursos naturales de las Islas Malvinas





El Título I del proyecto ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La reforma central radica en la derogación de la Ley 26.659: mientras la norma vigente se enfocaba casi exclusivamente en la actividad hidrocarburífera, el nuevo texto amplía el alcance prohibitivo a todos los recursos naturales, renovables y no renovables (lo que impacta directamente de lleno sobre la pesca ilegal).

Además, la responsabilidad legal deja de ceñirse de forma exclusiva a la empresa operadora directa y se extiende en forma en espiral hacia: Proveedores de logística, consultoría, bienes y asistencia técnica indispensable. Socios, accionistas, participantes directos y compañías controlantes. Entidades financieras y operadoras comerciales que hagan viable el proyecto no autorizado.

Además, la responsabilidad legal deja de ceñirse de forma exclusiva a la empresa operadora directa y se extiende en forma en espiral hacia:

Proveedores de logística, consultoría, bienes y asistencia técnica indispensable.

Socios, accionistas, participantes directos y compañías controlantes.

Entidades financieras y operadoras comerciales que hagan viable el proyecto no autorizado.

Luego, en el esquema punitivo administrativo y penal contempla un abanico de sanciones severas:

Multas administrativas: Equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo .

Inhabilitación comercial (5 a 20 años): Implica la imposibilidad absoluta de desarrollar actividades económicas en el país, la revocación de permisos, la caducidad de exenciones fiscales o previsionales y la rescisión automática de contratos públicos y privados.

Prohibición de contratar: Organismos del Estado Nacional, provincias, municipios y privados tendrán prohibido operar con empresas incluidas en el registro de sancionados.

Penas de cárcel: 5 a 7 años para proveedores de bienes o servicios esenciales para actividades ilegales. 12 a 15 años para tareas de prospección o exploración de hidrocarburos. 12 a 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. 15 a 20 años para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos.

Personas jurídicas: Sanciones que incluyen la suspensión para operar con el Estado por hasta 30 años, la pérdida de personería y la disolución de la sociedad.

Juicio en ausencia: Se habilita juzgar penalmente a los acusados aunque no se encuentren a disposición de la Justicia argentina.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional





Se institucionaliza el Sistema de Seguridad Nacional, bajo la conducción política directa del Presidente de la Nación.

Integrantes permanentes: Presidente de la Nación, Jefe de Gabinete, Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaria Legal y Técnica.

Coordinación estratégica: Centraliza áreas que antes operaban de forma fragmentada. Los Ministerios deberán someter sus políticas sectoriales (Defensa, Economía, Diplomacia e Inteligencia) a las directrices fijadas por el Consejo.

Facultades de requerimiento: Podrá exigir información de carácter obligatorio a cualquier organismo del Sector Público Nacional y articular acciones con provincias y municipios.

Sanciones económicas a Estados extranjeros





Ante una amenaza grave e inminente proveniente de un actor o Estado extranjero, el Consejo de Seguridad Nacional tendrá facultades para aplicar medidas urgentes:

Restricción de operaciones bancarias y cambiarias.

Bloqueo temporal de fondos y activos.

Cancelación de licencias, contrataciones e importaciones o exportaciones.

Aumento de aranceles: Elevar hasta un 75% los derechos aduaneros de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.

Protección de espacios marítimos, aéreos y ciberdefensa





El proyecto reglamenta una serie de protocolos estrictos para el uso de la fuerza en los espacios de soberanía nacional:

Espacio Aéreo: Procedimiento progresivo de detección, identificación, advertencia y demostración de fuerza ante aeronaves hostiles o irregulares. El uso de la fuerza letal quedará reservado como último recurso por orden expresa del Presidente de la Nación (quien podrá delegar la atribución en el Ministro de Defensa).

Espacio Marítimo: Contempla el seguimiento, detención, inspección, disparos de advertencia y medidas de inutilización física de la embarcación. El hundimiento de un buque será de carácter excepcional, requerirá autorización del Presidente y estará prohibido como mera sanción o para evitar la fuga de embarcaciones civiles.

Reforma a la Defensa Nacional, financiamiento electoral y terrorismo





La iniciativa modifica la Ley de Defensa Nacional para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas de origen estatal y no estatal, incluyendo ciberataques y agresiones no cinéticas, autorizando su despliegue en la custodia de infraestructura crítica.

En el plano político y de inteligencia, la ley introduce las siguientes prohibiciones y figuras penales:

Prohibición de fondos extranjeros: Se vedan de manera absoluta los aportes de personas jurídicas extranjeras o personas físicas sin residencia permanente en las campañas electorales y partidos políticos.

Delitos de ciberinteligencia y desinformación: Se sancionará penalmente la revelación de secretos de Estado a potencias extranjeras, la colaboración con operaciones de inteligencia clandestinas y las campañas masivas de desinformación o manipulación financiadas desde el exterior para alterar elecciones o el orden público.

Rango legal para el RePET: Eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, habilitando la inmovilización inmediata de bienes y la prohibición total de operar con los registrados.

Protección de Infraestructura Crítica, energía y centros de datos





El texto crea un régimen de protección especial para sistemas públicos y privados cuyo colapso afectaría el funcionamiento básico del país (salud, energía, telecomunicaciones, transporte, finanzas y defensa):