Debate por la reforma del Banco Central que propone Milei: los argumentos a favor y en contra en el Congreso

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue presentada por el presidente de la Nación, Javier Milei, por cadena nacional. Hoy llegó a la Cámara de Diputados y el oficialismo impulsa un enérgico debate en sesión maratónica para lograr la media sanción: los argumentos a favor de La Libertad Avanza (LLA) y los en contra de la oposición.

En Casa Rosada confían que con ayuda del PRO, parte de la UCR y partidos provinciales los votos van a alcanzar para la aprobación, tal cual pasó en comisiones con el dictamen.

Se trata de un proyecto clave para el discurso que Milei intensificará en busca de la reelección en 2027: la reivindicación del esfuerzo del ajuste fiscal como único método para luchar contra la inflación.

La bancada oficialista que Milei recibió ayer en la Casa Rosada en la previa del debate hace una encendida defensa de la reforma, con eje en contrastar con "el kirchnerismo" de forma reiterada, un genérico habitual de LLA y el PRO para referirse a la oposición férrea.

LLA hace una encendida defensa del proyecto de Milei

La diputada Juliana Santillán fundamentó su voto a favor: "La Argentina es el país con mayor inflación crónica del mundo", dijo y apuntó al "kirchnerismo": "tuvo la excusa perfecta para que la política se meta dentro del Banco Central, se usó la maquinita, se ampliaron los adelantos transitorios, el resultado lo pagamos todos los argentinos con los salarios licuados".

"La emisión monetaria para cubrir el rojo fiscal fue la política del kirchnerismo y terminamos con la peor herencia inflacionaria. Hoy bajó y lo que hace este proyecto es convertir en ley lo que Milei ya viene haciendo desde el 2023", clarificó.

El diputado Santiago Santurio de LLA aportó en el mismo sentido del voto: "Arranco por el final, poner un kirchnerista a cargo del Banco Central es como poner a Yiya Murano a cargo de una panadería".

"Como terminó el último gobierno del kirchnerismo y ahora nos vienen a contar como hay que manejar la política monetaria que despedazaron y ahora se golpean el pecho hablando de los jubilados y aumentaron la pobreza", aseguró. "No me vengan a hablar de empatía con 70% de niños pobres, pidan perdón", dijo y habló de "enfermedad endémica que era el déficit fiscal".

El contrapunto lo aportaron diputados del peronismo no dialoguista, la izquierda y bancadas provinciales no dialoguistas en este caso con LLA:

Pichetto: "Esta es otra ley tipo trampa cazabobos"

El diputado Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal fue contundente con su postura en contra del proyecto de reforma del Banco Central.

"Esta es otra ley tipo trampa cazabobos", sostuvo Pichetto. "Vino la señora presidenta del Fondo (por la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva) con viejo recetario de peruanización del Banco Central: sólo hay que cuidar la moneda, no nos informan qué se hizo con el oro, si está en garantía para endeudarse, si lo regalaron, en fin; la verdad que no comparto para nada el proceso de destrucción masiva del país, de la industria, con pérdida de empleo. Esto va a requerir de una herramienta financiera que aliente al desarrollo, al crecimiento por eso la Carta Orgánica vigente que tiene objetivos en ese sentido, también para las pymes, por eso va a requerir a futuro volver a cambiarla".

Y continuó: "No estoy de acuerdo con la rigidez, antes de la economía está la política y el Banco Central debe estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el desarrollo".

"No estoy de acuerdo tampoco con el pensamiento mágico de darle al gobierno la derecha con el orden fiscal, un esfuerzo a costa de jubilados y trabajadores. El Presidente dice que hay que bajarle el sueldo a los empleados públicos, ni una palabra dijeron los sindicalistas. Estoy totalmente en contra de esta propuesta", manifestó.

Rossi: "Aviso: cuando ganemos las elecciones, los que llegaron con Milei, se van con Milei"

El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi sumó: "el único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años independientemente de si el gobierno pierde las elecciones el año que viene. Eso es la cláusula de remoción de dos tercios de cada cámara para remover al presidente del Central", subrayó.

"No es razonable que si otro gana las elecciones -continuó- tenga que gobernar con la política monetaria del que perdió. Nosotros perdimos las elecciones en 2015 y 2023 el presidente del Central renunció. Cuando ganemos las elecciones el año que viene no vamos a gobernar con quien es socio privado del ministro de Economía de ustedes. No es razonable lo que quieren hacer de quedarse el Banco Central aunque pierdan las elecciones. Milei pasó de querer eliminarlo a querer llevárselo a su casa. Les aviso: los que llegaron al Ejecutivo con Milei se van con Milei el año que viene.

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