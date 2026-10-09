Declararon Héroe Nacional al brigadier Estanislao López: la historia del "Patriarca del Federalismo Argentino"

El Gobierno oficializó este viernes la declaración de Estanislao López como Héroe Nacional, en reconocimiento a su trayectoria política y militar y a su papel en la construcción del federalismo argentino.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Ley 27.827, promulgada de hecho el 7 de octubre y publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

La normativa dispone que el Estado nacional impulse acciones para difundir, recordar y analizar la vida, el pensamiento y la trayectoria del dirigente santafesino, tanto en el país como en el exterior. La iniciativa fue impulsada por el exdiputado nacional Roberto Mirabella y recibió 58 votos afirmativos y uno negativo en el Senado.

En esa línea, el reconocimiento destaca especialmente su defensa de la autonomía de las provincias, la organización republicana y los acuerdos interprovinciales que contribuyeron a establecer las bases institucionales de la Nación.

Quién fue Estanislao López

Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe. A los 15 años se incorporó a la defensa de la frontera norte y, después de la Revolución de Mayo, participó como sargento en la expedición al Paraguay encabezada por Manuel Belgrano.

En 1818, asumió como gobernador interino de Santa Fe y poco después se consolidó en el cargo, que ejerció hasta su muerte, el 15 de junio de 1838. Durante dos décadas condujo la provincia en un período marcado por enfrentamientos armados y negociaciones entre los gobiernos provinciales.

Estanislao López fue declarado Héroe Nacional por su aporte al federalismo y a la organización institucional del país.

En 1819 promovió el Estatuto Provisorio de Santa Fe, un instrumento institucional que reconoció la soberanía popular y estableció mecanismos de organización republicana. Su administración también impulsó iniciativas económicas, medidas para ordenar las cuentas públicas y políticas vinculadas con la educación primaria y secundaria.

Cuál es su legado

Uno de los principales hitos de su trayectoria fue la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, cuando las fuerzas federales derrotaron al ejército del poder central. El resultado provocó la caída del Directorio y fortaleció la autonomía de las provincias.

López también participó en acuerdos como los tratados del Pilar, Benegas y Cuadrilátero, que buscaron ordenar las relaciones interprovinciales. Su legado quedó especialmente vinculado al Pacto Federal de 1831, firmado por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, del que fue uno de los principales impulsores.

Ese acuerdo forma parte de los pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853.

Tras la sanción de la ley, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó la vigencia de su pensamiento: "López entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia".