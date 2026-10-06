Defensa de la Soberanía: Diputados retoman el debate tras fallo de la Corte sobre Ley de Tierras y el escándalo de Grabois

La Cámara de Diputados retoma este martes en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, en un contexto atravesado por la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que revocó un fallo que frenaba las ventas de tierras a empresarios extranjeros.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30, luego de que la reunión de la semana pasada concluyera de forma abrupta a raíz de los cruces verbales entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores del bloque libertario.

El encuentro será encabezado por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a las diputadas libertarias Juliana Santillán (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

Expositores en el plenario de comisiones





Durante la jornada de este martes está prevista la intervención de un listado de especialistas propuestos por las distintas bancadas políticas. Entre los expositores figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

Asimismo, expondrán Jerónimo Guerrero Iraóla, en representación del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y los letrados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.

La nómina se completa con la participación de Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales (UBA); Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó: "Estamos haciendo un trabajo con seriedad para asegurar los fundamentos técnicos de una ley necesaria para defender la soberanía de nuestras Islas Malvinas".

"Espero que todos los diputados tengan el mismo objetivo: una discusión respetuosa donde se analizan propuestas u objeciones para llegar a un mejor texto, como siempre hemos hecho. Pero en este tema en particular nos convoca la historia de Malvinas, su soberanía y su mejor defensa", consideró ante TN.

Diputados reanudan el debate en comisiones del proyecto de Defensa de la Soberanía.

Ejes centrales del proyecto del Gobierno





La propuesta legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo contempla modificaciones sustanciales en materia de seguridad, recursos naturales y financiamiento:

Sanciones y recursos naturales: Se establece un endurecimiento de las penas de hasta 20 años de prisión por la explotación o la cooperación en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y espacios marítimos e insulares circundantes, inhabilitando a los infractores para operar en la Argentina. La medida reemplaza a la Ley 26.659 y amplía las prohibiciones más allá del sector de hidrocarburos. Además, crea un registro público de infractores con prohibición de contratación para el Estado y particulares, e incorpora la figura del juicio en ausencia.

Consejo de Seguridad Nacional: Se crea un organismo encabezado por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad coordinará aspectos diplomáticos, económicos, militares, jurídicos, cibernéticos y de inteligencia, interviniendo en la protección de infraestructuras críticas.

Medidas de emergencia y uso de la fuerza: El Consejo quedará facultado para disponer restricciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos, suspensión de contrataciones y elevación de derechos aduaneros ante amenazas graves e inminentes. Como último recurso tras agotar las instancias de un protocolo de actuación, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

Financiamiento político y ciberseguridad: Quedan prohibidos los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. En paralelo, se tipifican delitos por revelación de secretos a Estados extranjeros, colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y realización de campañas de desinformación masiva o actos de sabotaje financiados desde el exterior.

Defensa Nacional y Lucha contra el Terrorismo: Se redefinen las funciones de la Defensa Nacional autorizando la intervención en seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales. Finalmente, se institucionaliza por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), habilitando el congelamiento de bienes y la prohibición de operaciones financieras con los inscriptos.

Críticas opositoras al proyecto que surgió por Malvinas





Desde la oposición hubo fuertes cuestionamientos, como las del que manifestó el diputado de Unión por la Patria, Jorge Taiana, quien señaló que el proyecto es una farsa: "Solo el Título Uno habla de Malvinas; los demás se refieren a medidas solicitadas por Estados Unidos, en el marco del ‘Escudo de las Américas'".

Además, el excanciller advirtió: "No se trata de Malvinas, sino de romper una tradición de la democracia argentina que es mantener separadas las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Es inaceptable".

Sectores aliados al oficialismo, como el MID, esperan que La Libertad Avanza acepte algunas de las modificaciones solicitadas. El diputado Eduardo Falcone, de la bancada desarrollista, pidió por el protocolo militar: "Lo he cuestionado porque no tiene en cuenta lo previsto en la Constitución Nacional sobre el control del Congreso ante eventuales acciones bélicas".

"También espero que mis colegas tomen nota de la seriedad de lo que estamos tratando y no se comporten como si estuvieran en una asamblea universitaria. Y me refiero tanto a algunos diputados oficialistas que estuvieron provocando a los opositores, como a Juan Grabois, que reaccionó y se pasó veinte pueblos", completó.