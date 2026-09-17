Definieron las fechas para los juicios orales contra Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 definió las fechas de inicio de los juicios orales contra Cristina Fernández de Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces, y resolvió que los debates se realicen por separado. La decisión se tomó este 17 de septiembre de 2026, al concluir que las acusaciones tienen objetos distintos y que un juicio unificado podría extenderse por más de dos años.

Según lo dispuesto, el proceso por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que el debate por Hotesur fue fijado para el viernes 19 de marzo de 2027 en el mismo horario. Ambos juicios serán presenciales. Además de la expresidenta, en las causas están acusados Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Por qué el tribunal decidió separar las causas

El desdoblamiento alcanza a expedientes que habían sido acumulados por su conexión procesal, pero que -según el tribunal- presentan sociedades, bienes, fuentes de fondos y pruebas diferenciadas. Los jueces evaluaron que cada causa cuenta con casi 200 testigos propios y que las listas coinciden apenas en poco más de 20 personas, por lo que un debate conjunto obligaría a las partes a asistir a audiencias sobre pruebas ajenas a sus representados.

En esa línea, la resolución sostuvo que un juicio unificado "no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión". El tribunal aclaró que la medida no altera las acusaciones, la prueba admitida ni el derecho de defensa. También remarcó que Los Sauces presenta un mayor avance en la instrucción y que no correspondía demorar su inicio: "No existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro".

Qué investiga cada expediente

En Los Sauces, la acusación sostiene que la sociedad facturó $25.968.042 entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo, una suma que habría representado el 88% de su facturación en ese período. Los fiscales imputaron una presunta asociación ilícita y lavado de activos a través de contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras, y vincularon esos pagos con supuestos beneficios, contratos, concesiones y ventajas impositivas.

La causa Hotesur, en cambio, examina una presunta maniobra de lavado con fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis plantea que parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de hoteles y la intervención de la firma Valle Mitre, que según el requerimiento pagó a Hotesur más de $28 millones, con cerca de $6,9 millones canalizados hacia el hotel Las Dunas entre 2010 y 2013.

Para garantizar la continuidad del juicio por Los Sauces, el tribunal habilitó los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027. Las audiencias se realizarán los lunes, viernes y sábados, con un esquema que podrá ajustarse según las agendas de los magistrados.