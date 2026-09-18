"Dejen de mentir": el contundente mensaje de Pettovello tras los rumores de conflicto interno por el Presupuesto 2027

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rechazó públicamente los rumores sobre una fuerte discusión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del proyecto para el Presupuesto 2027. La aclaración oficial se produjo luego de versiones sobre tensiones internas generadas por modificaciones de partidas destinadas a áreas sociales.

La funcionaria fijó postura a través de su cuenta oficial en la red social X para frenar las especulaciones respecto de su gestión al frente del Ministerio de Capital Humano.

"No discutí con nadie, no me peleé con nadie. Estoy trabajando, dejen de mentir. Gracias", expresó textualmente en la plataforma.

No discutí con nadie, no me peleé con nadie. Estoy trabajando, dejen de mentir. Gracias. @JMilei September 18, 2026

La desmentida busca neutralizar las repercusiones políticas derivadas del tratamiento del proyecto de ley enviado al Congreso. Las miradas sobre el gabinete oficial se incrementaron a raíz de cambios previstos en el régimen de prestaciones para sectores vulnerables.

Modificaciones normativas y reclamos legislativos

Las discusiones dentro del arco oficialista cobraron fuerza a partir del texto normativo que propone eliminar el artículo 14 de la Ley 27.793. Dicho apartado consagraba la vigencia del nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones dirigidas al sistema de discapacidad.

A su vez, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sustituye el artículo 7 bis de la ley de emergencia. Esta modificación elimina el arancel único y deja sin efecto la actualización automática mensual ligada a la movilidad jubilatoria.

Tensiones en el oficialismo por la ley de leyes

La posición pública de la ministra se produjo en paralelo a los cuestionamientos expresados por la senadora Patricia Bullrich hacia las decisiones del Palacio de Hacienda. La legisladora manifestó públicamente sus objeciones sobre el detalle del proyecto ingresado al Parlamento.

"Me sorprendió porque estando en la mesa política, el tema no salió a la luz", afirmó la senadora al señalar la falta de debate previo sobre estos puntos en las reuniones de coordinación de la Casa Rosada.