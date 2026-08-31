Denuncian a Milei por el discurso ante alumnos de 4° y 5° año

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por las manifestaciones expresadas durante su intervención en el colegio ORT, donde disertó ante estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario.

La acción judicial fue impulsada por la organización Reset Republicano e ingresó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.

La presentación imputa al jefe de Estado bajo los cargos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación.

Argumentos de la presentación y cuestionamientos legales

Los denunciantes sostuvieron que el mandatario utilizó la estructura de comunicación oficial del Poder Ejecutivo para desplegar una arenga de carácter proselitista dentro de un ámbito escolar con menores de edad.

Según el escrito presentado ante la sede judicial, el discurso desbordó los límites institucionales al promover agresiones contra sectores opositores e incitar a los estudiantes a hostigar a determinados actores políticos.

Asimismo, la denuncia objetó las descalificaciones expresadas por el mandatario al tildar al marxismo de tener raíces satánicas y descalificar postulados de ideología contraria a su gestión.

Debate institucional sobre el uso de espacios educativos

El expediente judicial plantea un antecedente sobre la neutralidad de las instituciones de enseñanza frente a alocuciones emitidas por autoridades gubernamentales.

Desde la organización demandante argumentaron que el uso del aparato estatal en salones escolares con fines políticos configura una extralimitación en las funciones del cargo.

La causa radicada en los tribunales federales deberá evaluar la admisibilidad de las imputaciones planteadas contra la máxima autoridad nacional.