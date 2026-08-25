Denuncian el amarre de un buque británico en Ushuaia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego formalizó un enérgico repudio ante la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia.

La autorización de la maniobra fue otorgada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que mantiene intervenida la terminal marítima desde enero.

El hecho generó un nuevo choque político entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el cumplimiento de las normas de soberanía de las Islas Malvinas.

Conflicto normativo y rechazo institucional

La legislación de Tierra del Fuego prohíbe de forma expresa la permanencia, amarre y abastecimiento de embarcaciones con bandera del Reino Unido en todos los puertos bajo su jurisdicción.

La presencia del navío en la capital provincial contraviene el marco legal local establecido en reclamo por la ocupación de las Islas Malvinas.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", sostuvo la gobernación fueguina.

El Ejecutivo provincial exigió al presidente Javier Milei que detalle de manera inmediata y pública los criterios políticos y administrativos utilizados para autorizar el ingreso de la embarcación.

La medida reaviva la disputa judicial previa por la intervención estatal del puerto de Ushuaia, una instalación que pertenece operativamente al estado provincial.

Operaciones de crudo en la isla

De acuerdo con los registros de la plataforma Marine Traffic, la embarcación dedicada al transporte de petróleo crudo operó en la terminal Río Cullen, ubicada en el norte del territorio insular, antes de dirigirse hacia la capital. Las autoridades buscan determinar qué empresa contratante gestionó los servicios del navío.

"Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar", señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary.

El funcionario remarcó la plena vigencia de la prohibición provincial para embarcaciones británicas en el marco del reclamo por los derechos soberanos argentinos. El conflicto permanece abierto mientras se aguarda una respuesta oficial de los organismos nacionales.