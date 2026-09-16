Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EN DETALLE

Denuncian que el Gobierno busca modificar la Ley de Discapacidad

Diputados de la oposición advierten que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso intenta derogar artículos clave de la normativa vigente.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Diputados nacionales de la oposición denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación incluye modificaciones que buscan desmantelar artículos fundamentales de la normativa sobre discapacidad. 

Según señalaron los legisladores, la propuesta oficialista altera criterios de actualización de aranceles y modifica las condiciones de acceso a las prestaciones.

Cambios en los aranceles y el retorno al criterio médico

Las críticas hacia la iniciativa se centraron en la redefinición de los parámetros para determinar las asignaciones y apoyos al sector.

Representantes de la oposición advirtieron que los cambios impulsados implican un retroceso hacia un modelo centrado en la invalidez laboral, alejándose de los principios fijados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la medida en sus canales oficiales al señalar que "La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad".



Mientras que su par Juan Marino advirtió que la iniciativa del oficialismo busca "desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad" modificando artículos vinculados al acceso a los derechos del colectivo.

El reclamo de las organizaciones sociales en el Congreso

Las advertencias formuladas por el arco político se suman a las movilizaciones y reclamos que las organizaciones del sector vienen realizando de manera sostenida. 

Dirigentes sociales remarcaron que las modificaciones presupuestarias afectarán de manera directa la cobertura médica, el transporte adaptado y las pensiones asistenciales.

El debate continuará en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde los bloques opositores buscarán frenar las modificaciones propuestas por el oficialismo para mantener vigentes las garantías establecidas en la ley actual.

Esta nota habla de:
1
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

2
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

3
Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."
FARÁNDULA

Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."

4
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

5
Qué es el Túnel de Agua Negra que une a Argentina y Chile por la Cordillera de los Andes
HISTÓRICO

Qué es el Túnel de Agua Negra que une a Argentina y Chile por la Cordillera de los Andes

Últimas noticias de Discapacidad