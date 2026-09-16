Denuncian que el Gobierno busca modificar la Ley de Discapacidad

Diputados nacionales de la oposición denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación incluye modificaciones que buscan desmantelar artículos fundamentales de la normativa sobre discapacidad.

Según señalaron los legisladores, la propuesta oficialista altera criterios de actualización de aranceles y modifica las condiciones de acceso a las prestaciones.

Cambios en los aranceles y el retorno al criterio médico

Las críticas hacia la iniciativa se centraron en la redefinición de los parámetros para determinar las asignaciones y apoyos al sector.

Representantes de la oposición advirtieron que los cambios impulsados implican un retroceso hacia un modelo centrado en la invalidez laboral, alejándose de los principios fijados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la medida en sus canales oficiales al señalar que "La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad".

%u203C%uFE0F ATENCIÓN CON ESTA BOMBA @nachogiron



LA LIBERTAD AVANZA NO SE DETIENE EN SU CRUELDAD HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



Inhumanos, insensibles, cínicos y tramposos.



En pleno debate del plenario de comisiones emplazadas, y con fecha de dictamen ya fijada para tratar la... https://t.co/umZ0thZLKe — maxi ferraro (@maxiferraro) September 16, 2026





Mientras que su par Juan Marino advirtió que la iniciativa del oficialismo busca "desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad" modificando artículos vinculados al acceso a los derechos del colectivo.

%uD83D%uDEA8 GRAVE: El Presupuesto 2027 busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad %uD83D%uDC47



%u200B1. Vuelven al modelo de «invalidez laboral» (Arts. 36 y 40)



- %u200BSe abandona el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico.



-... — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) September 16, 2026

El reclamo de las organizaciones sociales en el Congreso

Las advertencias formuladas por el arco político se suman a las movilizaciones y reclamos que las organizaciones del sector vienen realizando de manera sostenida.

Dirigentes sociales remarcaron que las modificaciones presupuestarias afectarán de manera directa la cobertura médica, el transporte adaptado y las pensiones asistenciales.

El debate continuará en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde los bloques opositores buscarán frenar las modificaciones propuestas por el oficialismo para mantener vigentes las garantías establecidas en la ley actual.