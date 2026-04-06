Denuncian que Lorena Villaverde recibió un crédito del Banco Nación a pesar de estar embargada

El crédito hipotecario que el Banco Nación le otorgó a la diputada libertaria Lorena Villaverde -una de las figuras más controvertidas del oficialismo, con causas judiciales abiertas en Argentina y un antecedente de narcotráfico en Estados Unidos- habría tenido un trámite inusual. Según denunció el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, el préstamo fue rechazado primero en la sucursal de Cipolletti y recién se aprobó después de que alguien intervino desde la central del banco.

"Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba", afirmó el legislador en diálogo con LED FM.

Paulón también cuestionó los plazos y condiciones en que se habrían otorgado los créditos a figuras del oficialismo. "Los plazos que tenemos relevados no tienen nada que ver con las penurias que pasa cualquier persona, cualquier familia que intenta acceder a un crédito hipotecario. Hay temas de ingresos, plazos, facilidad para el acceso que llaman la atención", sostuvo.

La denuncia judicial y el "festival de créditos"

El caso de Villaverde se inscribe en la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien pidió a la Justicia investigar el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores cercanos al gobierno de Javier Milei. Los montos irían desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos -equivalentes en algunos casos a unos 350.000 dólares- y la presentación apunta a determinar si existieron condiciones preferenciales o un relajamiento de los requisitos habituales. "La Justicia debe determinar si estos créditos responden a los procedimientos normales o si se otorgaron en condiciones excepcionales", sostuvo Frade.

En medio de la polémica, el ministro de Economía Luis Caputo salió a defender los préstamos tomados por funcionarios de su órbita y aseguró que él mismo los incentivó. "No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito", dijo en LN+.

Los antecedentes de Villaverde

El crédito no es la única polémica que acumula la diputada rionegrina. Según Paulón, Villaverde habría sido condenada en Estados Unidos en 2002 por intentar vender cocaína a agentes encubiertos, y tras llegar a un acuerdo judicial no podría reingresar a ese país. La legisladora sostiene que fue sobreseída y que nunca tuvo droga.

A eso se sumarían sus presuntos vínculos con Claudio "Lechuga" Ciccarelli, primo del empresario Federico "Fred" Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado. En marzo de 2026, la Justicia de Río Negro ordenó un embargo de más de 31 millones de pesos en su contra en una causa por presunta venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas -la misma causa que, según Paulón, habría motivado el rechazo inicial del crédito en Cipolletti.

Fue electa senadora por Río Negro en 2025, pero el PJ impugnó su pliego por falta de "idoneidad moral y ética" y no obtuvo los votos para asumir, por lo que terminó retirando su renuncia a Diputados para no perder su banca.