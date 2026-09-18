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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
20 AÑOS DESAPARECIDO

Aumentaron la recompensa por información sobre el paradero de Julio López

Fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su casa de la localidad de Los Hornos. Actualmente tendría 96 años.

Gabriel Arias
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A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, el gobierno bonaerense subió el monto de la recompensa para quien aporte información relevante sobre su paradero.

El Ministerio de Seguridad provincial incrementó de $5 millones a $10 millones la recompensa para quien aporte datos que contribuyan a determinar el paradero de López, quien hoy tendría 96 años y fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su vivienda en la localidad de Los Hornos.

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En el caso interviene la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y la causa está caratulada como "López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas".

López fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura y, como sobreviviente del denominado "circuito Camps", brindó su testimonio en procesos judiciales.

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por los militares y durante los años siguientes pasó por varios centros clandestinos del circuito represivo en La Plata, hasta que fue liberado en 1979.

Testimonio clave

El testimonio de López fue fundamental para señalar al ex comisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de crímenes de lesa humanidad.

El 18 de septiembre de 2006, mismo día en que se realizaban los alegatos y lectura del veredicto que condenó a prisión perpetua a Etchecolatz, López desapareció y desde ese día no se logró esclarecer su paradero.

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