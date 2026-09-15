Descalzo firmó la adhesión de Ituzaingó al programa bonaerense contra las violencias de género

El intendente Pablo Descalzo firmó la adhesión de Ituzaingó al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias por Razones de Género, durante una reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, junto a intendentes e intendentas bonaerenses.

La iniciativa está destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de riesgo por violencia de género. Contempla una asistencia económica directa durante seis meses y acompañamiento especializado para fortalecer su autonomía, facilitar la inserción social y laboral y construir un nuevo proyecto de vida.

Junto a @Kicillofok y @MinMujeresPBA firmamos la adhesión de Ituzaingó al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género. El Estado no puede mirar para otro lado. pic.twitter.com/H8uNCs6mnX — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) September 14, 2026

Qué dijeron Kicillof y Descalzo

"Este programa viene a reforzar la presencia y el compromiso del Estado bonaerense con las políticas de género: la Provincia nunca se va a desentender de una problemática extremadamente grave, que preocupa y le duele a nuestra sociedad", afirmó Kicillof.

Por su parte, Descalzo señaló: "En Ituzaingó, el Estado no puede mirar para otro lado. El programa suma apoyo económico y acompañamiento integral para que mujeres y personas LGBTIQ+ puedan salir de las violencias y recuperar su autonomía, con formación, integración y asesoramiento".

"Mientras el Gobierno nacional desmantela las políticas de género, la Provincia y los municipios las fortalecemos. Para algunos son un gasto a recortar; para nosotros, una forma de cuidar vidas. Donde Nación se retira, nosotros damos respuestas", concluyó el intendente.