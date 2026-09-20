Desde La Libertad Avanza admiten el malestar que generaron las declaraciones de Bullrich: "No fue lo mejor salir en los medios"

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Santiago Santurio reconoció el malestar que generaron los dichos de la senadora Patricia Bullrich, en los que cuestionó al Gobierno de Javier Milei por no haberle informado acerca de los recortes en el área de Discapacidad que establece el proyecto de Presupuesto 2027. "No fue lo mejor salir en los medios", sostuvo el legislador.

No obstante, Santurio luego intentó bajarle el tono a la polémica por las declaraciones de la ex ministra de Seguridad al manifestar: "No es la forma que más me gusta, pero no es nada grave".

"Los cortocircuitos, uno se pelea con su mujer, los amigos, en el trabajo, son discusiones. Los políticos somos personas, algunas mejores, otras peores, esto es una cuestión de sentarnos, hablar las cosas, ver cuál es la solución por el tema de la discapacidad y punto", recalcó.

"Queremos solucionar de manera definitiva la forma de atender la discapacidad en el país"

En una entrevista radial que brindó en las últimas horas, Santurio señaló que en el oficialismo "siempre" tendrán "problemas que solucionar y lo importante es que no sean siempre los mismos, porque eso sería que no se estaría haciendo nada". "Presupuesto es la ley más compleja de elaborar, se demora meses en hacerla. En el medio empezamos a reelaborar cómo afrontar la emergencia en Discapacidad. Queremos que deje de ser una emergencia, solucionar de manera definitiva la forma de atender la discapacidad en el país", afirmó.

Santiago Santurio admitió el malestar que generaron los dichos de Bullrich por los recortes en Discapacidad.

Admitió, asimismo, que en el proyecto de Presupuesto 2027 "se envió una iniciativa que no estaba en línea con lo conversado en la Comisión de Discapacidad de Diputados" por lo que "habrá que tener una mesa de discusión, de charla" y estimó que lo más probable será que encuentren una "solución con ley sobre Discapacidad que se está por dictaminar".

"Confío en que se va a encontrar algún camino para mejorar la situación de las personas con discapacidad, sin tocar los puntos más sensibles del presupuesto, como el equilibrio fiscal", sentenció el diputado libertario.