Designaron a César Oscar Lencina como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología

La administración de Javier Milei designó al Comodoro César Oscar Lencina en el cargo de Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La notificación llegó por medio del Decreto 1056/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el cual se indicó además que se le aceptó la renuncia presentada por el licenciado José Luis Acevedo al citado cargo.

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"Agradécese al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo", expresó el escrito firmado por el mandatario y por el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.

¿Quién es César Oscar Lencina ?





Por otra parte, Lencina llega desde la Fuerza Aérea Argentina, donde desarrolló tareas de investigación y desarrollo, además cuenta con formación académica en el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se recibió como licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador.

Entre sus antecedentes figuran la jefatura de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea. Al tratarse de un oficial en actividad, el decreto ordena adecuar su situación de revista conforme al artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

Otras designaciones





Por otro lado, en el Decreto 1057/2026 firmado por Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se designó a partir del 8 de septiembre de 2026 al ingeniero Francisco José Hormaeche en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, a través del Decreto 1072/2026 se nombró al doctor Alberto Gelly Cantilo en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones históricas Juan Manuel de Rosas, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la Subsecretaría de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el mismo será "ad honorem".



