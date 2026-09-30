El Gobierno designó a los responsables de organizar la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno formalizó este miércoles a las autoridades de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", creada para planificar y coordinar las acciones estatales vinculadas con la llegada del pontífice a la Argentina.

La estructura estará encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Según indica la normativa, su nueva función será ad honorem y se sumará a las responsabilidades que ya desempeña.

El equipo tendrá además áreas específicas destinadas a la coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales y apoyo legal, con funcionarios que continuarán ejerciendo sus cargos actuales.

La unidad tendrá como objetivo articular las distintas dependencias de la Administración Pública Nacional y establecer los cronogramas necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales. También podrá coordinar requerimientos vinculados con logística, seguridad, infraestructura y contrataciones.

Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según el programa difundido por el Vaticano, el Papa llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre y será recibido oficialmente antes de mantener actividades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad. Al día siguiente participará de una misa en Palermo y visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

El 10 de noviembre viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. El último día de su estadía en el país incluirá una visita al complejo penitenciario federal y una misa en la Basílica de Luján.