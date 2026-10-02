Desigualdad: el 10% más rico gana 13 veces más que el sector con menos ingresos

La desigualdad en la distribución de los ingresos registró un leve descenso durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año.

Sin embargo, el indicador se mantuvo por encima de la marca observada en el mismo período de 2025, según se desprende del informe de Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sobre la base de los 31 aglomerados urbanos del país.

"Distribución del ingreso: en el 2° trimestre de 2026, el ingreso medio per cápita familiar del total de la población que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue de $688.496; mientras que el ingreso individual medio fue de $1.094.136", resumió el organismo en redes sociales.

El reporte, publicado tras la difusión de los datos sobre el incremento de la pobreza, también revela que la brecha en la concentración de recursos continúa siendo marcada entre los extremos de la pirámide social, donde el decil de mayores ingresos percibe 13 veces más que el estrato más vulnerable.

La evolución del Coeficiente de Gini





El Coeficiente de Gini -el indicador que mide la concentración del ingreso tomando valores entre cero (igualdad absoluta) y uno (máxima concentración)- se ubicó en 0,428 en el segundo trimestre de 2026.

La cifra refleja una mejora en la distribución con respecto al primer trimestre de 2026, cuando se había posicionado en 0,442. No obstante, al realizar la comparación interanual, el registro muestra un retroceso frente al 0,424 informado en el segundo trimestre de 2025.

La distribución del ingreso en el 2° trimestre de 2026, según informó Indec.

Extremos sociales: el reparto del ingreso per cápita familiar





La distribución del ingreso per cápita familiar evidenció profundas diferencias en los extremos de la escala social:

Primer decil (10% de menor ingreso): Recibió apenas el 1,8% del ingreso total. En este grupo, el ingreso medio por persona fue de $124.142 , mientras que la mediana se situó en $134.000.

Décimo decil (10% de mayor ingreso): Concentró el 32,3% del total de los ingresos generados. El ingreso medio de esta franja alcanzó los $2.221.170, mientras que la mediana se ubicó en $1.800.000.

Al contrastar la mediana del décimo decil ($1.800.000) con la del primero ($134.000), la brecha resultante se mantuvo en 13 veces, idéntico nivel que el registrado en el segundo trimestre de 2025 y en el último período sin incidencia del sueldo anual complementario (aguinaldo).

Por último, el estudio del organismo oficial precisó que el ingreso per cápita familiar promedio de la población argentina alcanzó los $688.496 en el segundo trimestre del año, mientras que la mediana general se fijó en $500.000.



