Despidos en la Quinta de Olivos: ATE se declaró en alerta y lanzó fuertes críticas a Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y anticipó que podría realizar medidas de fuerza en las próximas horas por los despidos de empleados civiles de la Quinta de Olivos. Además, los principales dirigentes gremiales estatales cruzaron al presidente Javier Milei en las redes sociales.

"Demandamos que se retrotraigan inmediatamente todos los despidos. Son los únicos responsables de aumentar la conflictividad en el Estado", exigió el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, desde su perfil de la red social X.

Este nuevo conflicto entre el mandatario y el sindicato tiene lugar por el anuncio de la reorganización dispuesta por el Gobierno nacional para dejar la residencia presidencial bajo la órbita de Casa Militar.

"ATE se declara en alerta y no descarta realizar una MEDIDA DE FUERZA", anunció el sindicalista y convocó a que el Ejecutivo de marcha atrás con las desvinculaciones y garantice la continuidad laboral del personal afectado.

Aguiar también sostuvo que debe respetarse la garantía de estabilidad del empleo público para impedir que decisiones discrecionales de las autoridades dejen trabajadores desocupados.

Del mismo modo, en su mensaje, Aguiar lanzó fuertes críticas contra el Jefe de Estado por la determinación de desplazar al personal civil que cumple funciones dentro de la residencia oficial.

El comunicado del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por los despidos en la Quinta de Olivos.

"¿De verdad algunos siguen pensando que no está loco? ¿En serio va a despedir a los trabajadores de la Quinta Presidencial? No se lo vamos a permitir", manifestó el titular de ATE y comparó: "Poco falta para que diga que lo quieren envenenar, como pensaba Calígula".

Además, el sindicalista afirmó que la salud mental del mandatario genera preocupación dentro del gremio y reclamó que se realice un "examen médico psicofísico". También comparó la decisión oficial con las prácticas de "los emperadores romanos y de la monarquía francesa".

Por su parte, el secretario general ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, también hizo su descargo en la red social X donde escribió: "Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos. Los trabajadores se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo. No se les dio ninguna explicación. Nada. Al parecer".

"Milei y Karina Milei que amanecieron hoy creyéndose reyes y cagándose en todos los derechos. Repudio absoluto a esta decisión. Que tengan algo clarito: vamos a dar pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos", completó.

Cambios en Olivos: militares por civiles

En medio de fuertes ruidos sobre reorganización en el personal interno, el presidente de la Nación Javier Milei ordenó cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos: personal de la Casa Militar asumirá en un máximo de 60 días la responsabilidad integral.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", informaron a cronica.com.ar fuentes oficiales.

La determinación del Jefe de Estado se conoce formalmente luego de la disparada de rumores sensibles sobre lo que habría motivado despidos y reubicación de personal de planta permanente que ocupa u ocupaba un puesto de trabajo en la residencia de Olivos.

Las versiones periodísticas que escalaron en las últimas horas refieren a empleados de la cocina y limpieza que atravesaron varias administraciones. Serían reemplazados ahora por personal militar.

La información oficial brindada por Presidencia es que Milei definió la "transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días".

Pero no se hace eco de esas versiones mediáticas sino que asegura que "responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial".