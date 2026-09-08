Desplome total de la industria manufacturera en julio: Indec informó caídas en varios sectores

Hubo caídas en varios de los sectores que mide el Indec en su Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Tras un leve panorama de repunte, se desplomó en julio un 5% en la variación desestacionalizada sobre el mes anterior.

En las fábricas, la baja interanual fue 4,9%. En el acumulado de lo que va del año el retroceso es 2,6%.

Los rubros que peor desempeño mostraron fueron: Muebles y otras industrias manufactureras (-13,9%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-8%) y Automotores y otros equipos de transporte (-6,4%).

A nivel interanual los derrumbes más pronunciados fueron en las áreas de Maquinaria y equipo (-20,5%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,1%) y Prendas de vestir (-15,9%).

Tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024.

La primera, que compara julio contra junio, mostró un derrumbe de 5%. La segunda, que filtra los movimientos más volátiles, cayó 0,9% respecto del mes anterior.

De las 16 divisiones industriales relevadas, doce registraron caídas interanuales. El peor fue "Otros equipos, aparatos e instrumentos", con una baja de 31,4%: incluye la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que se desplomó 49,8% por una menor producción de celulares y televisores.

Fuerte caída de producción de aparatos electrónicos como televisores.

Se combinó con una merma del 25% en equipos y aparatos eléctricos, generalmente destinados a motores, generadores y transformadores.

El achique de casi 27% de "Maquinaria y equipo" se explica, según Indec, con que se vendió la mitad que en 2025 de unidades de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas.

Menos producción de alimentos y textiles

El rubro de "Alimentos y bebidas" bajó levemente su producción manufacturera en julio. Se explicó principalmente por menos trabajo en galletitas, productos de panadería y pastas, con una caída de 6,2%, en un contexto de menor consumo interno de harina de trigo.

A su vez, la elaboración de vino cayó 13,6%: según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al mercado interno bajaron 1,4% y las exportaciones, medidas en hectolitros, se redujeron 28,7%.

Para prendas de vestir, cuero y calzado la merma fue 15,9% en julio. La fabricación de ropa bajó 14,4% y la de calzado y sus partes, 26,5%.

Construcción en rojo: cayó 4,5% en julio

Según informó el INDEC, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 4,5% respecto a igual mes de 2025.

Hubo, sin embargo, un aumento en el acumulado del año del índice serie original de 1,7% respecto a igual período de 2025. Pero la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

El informe del INDEC detalla que los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

Mientras tanto, se observaron en julio bajas de 23,1% en asfalto; 21,2% en yeso; 12,9% en ladrillos huecos; 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,3% en pinturas para construcción; 6,9% en artículos sanitarios de cerámica; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 1,4% en hormigón elaborado; y 0,8% en placas de yeso.

Mientras tanto se observan bajas de 11,5% en yeso; 9,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,9% en asfalto; 7,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,1% en ladrillos huecos; 4,7% en cales; y 3,3% en cemento portland.