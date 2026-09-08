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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Desplome total de la industria manufacturera en julio: Indec informó caídas en varios sectores

Las fábricas están en su peor momento en 16 meses. Tras un leve repunte, la medición oficial IPI desestacionalizada se hundió 5% respecto a junio y 4,9% interanual. La construcción se derrumbó 4,5% intermensual.

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Hubo caídas en varios de los sectores que mide el Indec en su Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Tras un leve panorama de repunte, se desplomó en julio un 5% en la variación desestacionalizada sobre el mes anterior. 

En las fábricas, la baja interanual fue 4,9%. En el acumulado de lo que va del año el retroceso es 2,6%.

Los rubros que peor desempeño mostraron fueron: Muebles y otras industrias manufactureras (-13,9%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-8%) y Automotores y otros equipos de transporte (-6,4%).

A nivel interanual los derrumbes más pronunciados fueron en las áreas de Maquinaria y equipo (-20,5%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,1%) y Prendas de vestir (-15,9%).

Desplome total de la industria manufacturera en julio: Indec informó caídas en varios sectores

Tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024.

La primera, que compara julio contra junio, mostró un derrumbe de 5%. La segunda, que filtra los movimientos más volátiles, cayó 0,9% respecto del mes anterior. 

De las 16 divisiones industriales relevadas, doce registraron caídas interanuales. El peor fue "Otros equipos, aparatos e instrumentos", con una baja de 31,4%: incluye la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que se desplomó 49,8% por una menor producción de celulares y televisores.

Fuerte caída de producción de aparatos electrónicos como televisores.
Fuerte caída de producción de aparatos electrónicos como televisores.

 Se combinó con una merma del 25% en equipos y aparatos eléctricos, generalmente destinados a motores, generadores y transformadores.

El achique de casi 27% de "Maquinaria y equipo" se explica, según Indec, con que se vendió la mitad que en 2025 de unidades de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas.

Menos producción de alimentos y textiles

El rubro de "Alimentos y bebidas" bajó levemente su producción manufacturera en julio. Se explicó principalmente por menos trabajo en galletitas, productos de panadería y pastas, con una caída de 6,2%, en un contexto de menor consumo interno de harina de trigo. 

A su vez, la elaboración de vino cayó 13,6%: según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al mercado interno bajaron 1,4% y las exportaciones, medidas en hectolitros, se redujeron 28,7%.

Para prendas de vestir, cuero y calzado la merma fue 15,9% en julio. La fabricación de ropa bajó 14,4% y la de calzado y sus partes, 26,5%.  

Construcción en rojo: cayó 4,5% en julio

Según informó el INDEC, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 4,5% respecto a igual mes de 2025.

Hubo, sin embargo, un aumento en el acumulado del año del índice serie original de 1,7% respecto a igual período de 2025. Pero la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Desplome total de la industria manufacturera en julio: Indec informó caídas en varios sectores

El informe del INDEC detalla que los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción. 

Mientras tanto, se observaron en julio bajas de 23,1% en asfalto; 21,2% en yeso; 12,9% en ladrillos huecos; 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,3% en pinturas para construcción; 6,9% en artículos sanitarios de cerámica; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 1,4% en hormigón elaborado; y 0,8% en placas de yeso. 

Mientras tanto se observan bajas de 11,5% en yeso; 9,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,9% en asfalto; 7,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,1% en ladrillos huecos; 4,7% en cales; y 3,3% en cemento portland.

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