Desregulación oficial del mercado de semillas busca agilizar los embarques y elevar las ventas externas

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, implementó un nuevo protocolo unificado para la exportación de semillas que proyecta triplicar los despachos al exterior, alcanzando los US$300 millones anuales.

La medida busca simplificar los trámites y eliminar la duplicación de controles que afectaban la competitividad del sector biotecnológico, consolidando la inserción comercial de la República Argentina en los mercados globales de alta exigencia.

El nuevo esquema normativo centraliza las funciones de fiscalización en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), eliminando las intervenciones redundantes que realizaba el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre la calidad del material vegetal.

A partir de esta unificación, el Senasa enfocará sus tareas de manera exclusiva en la emisión de los certificados fitosanitarios exigidos por los países de destino, agilizando los tiempos de despacho.

Digitalización de trámites y apertura de laboratorios privados

Uno de los pilares del anuncio oficial consiste en la desregulación y modernización del sistema de análisis de las muestras.

La normativa habilita la digitalización completa de los expedientes comerciales y autoriza a laboratorios privados, debidamente acreditados por el Inase, a emitir las certificaciones de pureza y poder germinativo requeridas para la carga.

"Estamos abriendo una nueva etapa para la producción nacional, donde el Estado deja de ser una traba burocrática y pasa a ser un facilitador de la innovación y el trabajo" destacaron fuentes de la Secretaría de Agricultura.

Los funcionarios precisaron que la simplificación de los procesos logísticos reducirá de forma sustancial los costos operativos fijos que debían afrontar las empresas radicadas en el territorio nacional.

Repercusiones en los polos tecnológicos y expectativas del sector

Los representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) expresaron su respaldo a la medida, considerándola un paso clave para atraer inversiones directas en investigación y desarrollo biológico.

La flexibilización de los controles burocráticos incentiva la multiplicación de contraestación en regiones productivas clave como Pergamino y Venado Tuerto, zonas que concentran el mayor desarrollo de mejoramiento genético de cultivos forrajeros y grandes cultivos.

El plan oficial contempla que los primeros embarques bajo esta modalidad simplificada comiencen a operar de forma inmediata para la campaña de cereales y oleaginosas.

Con este nuevo marco regulatorio, las autoridades económicas aspiran a posicionar al ecosistema científico y productivo local como un proveedor confiable y competitivo frente a las principales potencias agrícolas del hemisferio norte.