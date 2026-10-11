Detalles de la ruta que enfrenta a Argentina con Chile por las Islas Malvinas

En momentos que Argentina intensificó los reclamos vinculados con la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, en Chile avanza un proyecto para reactivar una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, en el extremo austral del país, y el archipiélago.

La iniciativa volvió a dejar en evidencias las diferencias entre Argentina y el país vecino y el primer viaje se concretaría en noviembre de este año.

La nueva conexión marítima apunta a transportar alimentos, frutas, verduras, productos lácteos, materiales de construcción, repuestos y otros insumos hacia las islas.

El acuerdo comercial fue impulsado por Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas.

Cómo será la ruta marítima

El primer viaje previsto del buque Danstar será un momento clave para conocer cómo se implementará la conexión. Hasta el momento, las informaciones publicadas indican que se trata de un proyecto comercial en preparación.

Asimismo, la medida se desarrolla en un contexto de tensión ya que para la Argentina, cualquier actividad que contribuya a consolidar la explotación de recursos naturales en Malvinas requiere ser analizada a la luz del reclamo de soberanía y de las resoluciones internacionales vinculadas con la disputa.

Además, el debate no se limita al traslado de mercadería sino que también alcanza a las empresas que podrían prestar servicios a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en especial al proyecto Sea Lion.

En este marco, el 28 de septiembre pasado, el Gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje vinculado con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En tanto, desde Chile distintos referentes defendieron la posibilidad de desarrollar intercambios comerciales.