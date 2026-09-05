Detuvieron al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri para que cumpla con su condena

Tras la confirmación de la condena a ocho años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.

Esta orden de detención también recayó para el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, quien fue presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos. Para ambos rige una condena de seis años y medio de prisión e inhabilitación.

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Los tres aprehendidos pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y este sábado serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, según el medio local Análisis.

La detención del exgobernador de Entre Ríos se produjo a las 2 del sábado, aunque el primero en ingresar a la Alcaidía de Paraná fue Báez, minutos antes de las 22 del viernes, y luego llegó Aguilera.

Condena firme del exfuncionario

La Corte dejó firme la condena a ocho años de prisión para Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel. Además, la condena lleva aparejada la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible y lo mismo ocurrió para los planteos de los otros condenados en el expediente.

Investigación sobre Urribarri

El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial, que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y estuvo preso 50 días.

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En esa maniobra apareció favorecido Aguilera, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública.

En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015, y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.

Cargos de Urribarri

Urribarri fue gobernador entrerriano desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2015. Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado Embajador por la República Argentina en el Estado de Israel por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo del 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.