Deuda externa: el Gobierno le canjeó bonos al Banco Central para facilitar el próximo pago

El Ministerio de Economía profundizó su estrategia para asegurar el financiamiento necesario ante los vencimientos de deuda con los bonistas privados, que superan los US$4000 millones y operan el próximo 9 de julio.

El Palacio de Hacienda ejecutó una amplia operación intraestado mediante la cual le canjeó al Banco Central (BCRA) títulos de deuda pública ajustables por inflación (CER) por nuevos instrumentos nominados en moneda dura.

La medida oficializada este martes apunta a dotar a la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili de activos líquidos y de respaldo técnico en el corto plazo.

Detalles de la canasta de títulos y objetivos de la medida

La conversión financiera dispuesta por la gestión de Luis Caputo habilitó una ampliación de emisiones de deuda soberana bajo legislación local por un total de US$7500 millones nominales.

A cambio de los bonos indexados que tenía en su cartera, el Banco Central recibió una canasta compuesta en un 66% por el título Bonar 2035 (con una ampliación de US$5000 millones) y en un 34% por el Bonar 2038 (expandido en US$2500 millones).

De acuerdo con las lecturas del mercado secundario y los analistas privados, el movimiento busca doblegar la sensibilidad inmediata de la deuda frente al índice de precios y otorgarle mayor flexibilidad al organismo monetario.

Al recibir estos activos nominados en dólares, la entidad puede utilizarlos directamente para reforzar el nivel de las reservas internacionales o colocarlos en el circuito exterior.

El uso de colaterales ante préstamos internacionales

La principal hipótesis que manejan las mesas de dinero de la city porteña es que el stock de bonos en moneda extranjera operará como garantía ante entidades financieras del exterior.

El equipo económico de Javier Milei busca agilizar la negociación o consolidación de acuerdos de tipo repo con bancos internacionales, utilizando estos nuevos instrumentos financieros como colateral para robustecer la capacidad de intervención en el mercado cambiario.