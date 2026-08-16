Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y ni las promociones ni las cuotas alcanzaron para reactivar el consumo

Las ventas minoristas de las pymes por el Día del Niño 2026 cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese a los descuentos y las cuotas que ofrecieron los comercios, la fecha no logró revertir el estancamiento que arrastra el consumo.

El gasto promedio por compra se ubicó en $45.892, por encima de los $33.736 registrados en 2025. Sin embargo, una vez descontado el efecto de la inflación, la mejora real fue de apenas 0,8%. Además, el monto quedó por debajo de los $57.500 que había proyectado la consultora Focus Market, casi un 20% menos de lo esperado.

Las estrategias que no alcanzaron

El 81,2% de los comercios encuestados aplicó alguna acción promocional, 5,8 puntos porcentuales menos que el año pasado. Las más usadas fueron la financiación con tarjeta (55,3%) y los descuentos por pago en efectivo (46,2%). Aun así, no fue suficiente: según CAME, la demanda "respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala".

Rubro por rubro

Las jugueterías fueron uno de los sectores más golpeados: el ticket promedio fue de $45.038 y las ventas cayeron 4,8% interanual. En indumentaria y accesorios, el gasto promedio se ubicó en $42.344, con una baja del 4,1%. Las librerías registraron un ticket de $38.279 y una caída del 1,8%. En electrónica, en tanto, la demanda se corrió hacia productos complementarios de menor valor -accesorios y parlantes portátiles- en lugar de artículos principales como los celulares.

Una tendencia que se profundiza

El resultado agrava el deterioro respecto del Día del Niño de 2025, cuando las ventas ya habían retrocedido 0,3% (en 2024, en cambio, el desplome había sido del 14,4%). La fecha llegó además en un escenario complejo: en julio las ventas pyme cayeron 3,8% interanual y, en los primeros siete meses de 2026, acumularon una retracción del 2,7%. Para CAME, la celebración funcionó como un "alivio transitorio de liquidez" para los comercios más que como un verdadero motor de reactivación.