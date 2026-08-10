Diego Santilli asumirá como representante del Estado en el Directorio de YPF

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación del Estado Nacional en el Directorio de YPF, un cargo que ejercerá ad honorem, tras renunciar a la remuneración correspondiente a esa función, según pudo confirmar Crónica.

El ministro coordinador será Director Titular por la Clase A, una función que también fue desempeñada por anteriores jefes de Gabinete.

La representación del Estado mediante la Acción de Oro (Clase A) constituye una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro del Directorio de YPF. Entre sus atribuciones se encuentran el poder de veto sobre decisiones estratégicas, la capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

El Directorio de YPF está integrado por 11 directores titulares, seis directores suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes).

En ese ámbito, el representante del Estado ejerce la representación exclusiva de las acciones Clase A, resguardando los intereses del Estado Nacional en las decisiones estratégicas de la empresa.