Diego Santilli se apartó de una licitación de combustibles por su vínculo con YPF

El Gobierno oficializó este martes el apartamiento del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de una licitación destinada a contratar el suministro de combustibles para la flota oficial.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 1122/2026, publicado en el Boletín Oficial y responde al vínculo del funcionario con YPF, una de las empresas que participa como oferente.

En el texto oficial, se destaca que Santilli, director de YPF, consideró que su participación en el proceso podía generar cuestionamientos sobre su imparcialidad o una posible incompatibilidad. Por ese motivo, solicitó formalmente ser apartado de cualquier intervención vinculada con la contratación.

La licitación, identificada como N° 999-0002-LPU26, busca seleccionar proveedores para abastecer de combustibles a granel a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales durante un período de dos años, con la posibilidad de extender el contrato por un año.

En esa línea, la normativa señala que el jefe de Gabinete tiene determinadas facultades dentro de este tipo de procedimientos, entre ellas la aprobación del proceso y la adjudicación. Por esa razón, su excusación alcanza cualquier instancia en la que pudiera intervenir.

Por su parte, para garantizar la continuidad de la licitación, Javier Milei aceptó la excusación y delegó las facultades correspondientes en Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La medida se fundamentó en razones de "decoro, delicadeza y transparencia" y fue encuadrada en las normas sobre ética pública y prevención de conflictos de intereses.

El decreto no establece ninguna adjudicación a YPF. La decisión se limita a separar a Santilli del proceso de contratación mientras la petrolera participa como oferente.