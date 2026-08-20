Diego Santilli: "Sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible, el equilibrio fiscal no se negocia"

"Sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible, el equilibrio fiscal no se negocia", ratificó el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, desde el escenario del Consejo de las Américas, donde hizo una comparación con "el kirchnerismo" al defender el modelo económico del presidente de la Nación, Javier Milei.

Santilli fue el primero del gobierno nacional en brindar un discurso sobre las "Perspectivas Económicas y Políticas" del país, consigna propuesta por el Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Lo hizo en medio de las negociaciones que encara con la oposición dialoguista y los aliados del PRO y la UCR para avanzar con reformas en el Congreso y de cara a las tratativas para eliminar las PASO. Desde el escenario del Hotel Alvear hizo hincapié en contrastar la gestión de La Libertad Avanza con "el kirchnerismo".

"Ningún país puede gastar permanentemente más de lo que ingresa", dijo en la apertura del Council de las Américas 2026.

"Una empresa no puede progresar si no puede proyectar sus gastos a 6 meses, un trabajador tampoco si la inflación destruye su salario, el kirchnerismo no ordenó ninguna variable, ni macro ni micro. Dejó la inflación más alta, 54% de pobres, 15 puntos de déficit, reservas negativas en el Banco Central y la economía cerrada. Arruinaron los bolsillos de los argentinos y todo lo ataron con alambres", aseguró y destacó la reforma laboral.

Y siguió: "Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina; pasamos de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos; pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad para firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Santilli marcó que por su parte "Milei tomó una decisión política clara y contundente: devolvió a Argentina a las democracias occidentales".

"Javier Milei trajo orden económico e institucional. Obviamente queda mucho para hacer pero hoy tenemos algo: orden y reglas claras. No sólo en términos fiscales, sino también a nivel institucional, de respeto por la ley, no hay piquetes, los chicos tienen clases", afirmó.

Santilli, sobre endeudados: "Deseamos tasas más bajas "





Así se expresó Santilli a la salida del Consejo de las Américas en diálogo con la prensa: "La mora se detuvo, el ministro de Economía (Luis Caputo) me contó el trabajo que están haciendo con los bancos. No nos olvidemos de donde vienen esas tasas, del 200% de inflación. Hoy son más bajas, deseamos que lo fueran aún más".