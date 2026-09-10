Karina Milei, Santilli y los Menem recibieron al PRO en Casa Rosada para sumar esfuerzos de cara a las elecciones

Es la tercera reunión en la Casa Rosada desde el llamado de Karina Milei a Mauricio Macri. Con las encuestas de fondo, se reunieron la secretaria general de la Presidencia, dos alfiles violetas y dos amarillos hoy para sumar esfuerzos de cara a las reformas pendientes en el Congreso Nacional, con especial énfasis en la electoral que incluye la eliminación de las PASO nacionales en 2027.

"El objetivo es consolidar un rumbo que impida el regreso del kirchnerismo al poder", remarcaron fuentes de Casa Rosada al tanto de la organización previa en diálogo con cronica.com.ar.

La Libertad Avanza buscará eliminar o al menos suspender pronto del calendario electoral la instancia previa a las generales, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias con intención de complicar la definición de un candidato al peronismo.

La hoja de ruta parlamentaria requiere de acuerdos con sectores dialoguistas varios y sí o sí de sus principales aliados del PRO, partido fundado por el expresidente Macri.

Es así que por más de dos horas concretaron hoy su encuentro número 3 desde la charla telefónica que propuso "El Jefe" de La Libertad Avanza Karina Milei.

Oficialmente se informó que se conversó sobre la agenda parlamentaria, el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas y una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina, que impulsarán las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados.

Santilli, Martín Menem, Lule Menem, Ritondo y De Andreis

Se sentaron este jueves desde las 15 el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador violeta y subsecretario de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; con el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; y el diputado nacional, secretario general de este partido a nivel nacional y mano derecha de Macri, Fernando de Andreis.

La Libertad Avanza se reunió con el PRO para "impedir el regreso del Kirchnerismo".

El encuentro centrado en la estrategia electoral se produjo en la planta baja de la Casa Rosada en el despacho de Santilli. En la previa, fuentes de la Jefatura de Gabinete aportaron también que la finalidad de este "diálogo es profundizar la coordinación entre ambos espacios a partir de coincidencias de fondo, como impulsar las transformaciones que el país necesita".

Así lo marcaron en referencia a las reformas (como llama el gobierno nacional a los proyectos de ley que envía al Congreso).

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