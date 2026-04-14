Diego Valenzuela comparó tasas municipales entre dos distritos y expuso fuertes diferencias

El senador bonaerense y ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, difundió en sus redes sociales una comparación entre dos empresas del mismo rubro ubicadas sobre la Avenida República, en el límite entre Ciudadela y La Matanza. Según indicó, ambas firmas -dedicadas a la fabricación de sweaters- enfrentan diferencias significativas en las tasas municipales que deben abonar.

De acuerdo a los datos que presentó, en enero de 2025 una de las compañías radicada en Tres de Febrero pagó alrededor de $234 mil, mientras que la empresa ubicada del lado de La Matanza abonó cerca de $8,9 millones en concepto de tasas. También marcó diferencias en el valor por superficie: $308 por metro cuadrado en un distrito contra $1.100 en el otro, según el detalle expuesto.

Un caso que llegó a la Justicia

El tema derivó en una presentación judicial por parte de la empresa radicada en La Matanza, que cuestiona el nivel de carga impositiva municipal. En ese planteo, se argumenta que los montos serían desproporcionados y con carácter confiscatorio, en relación con la actividad que desarrolla.

Valenzuela sostuvo que este tipo de diferencias impacta directamente en la competitividad de las empresas y en las decisiones de radicación. En ese marco, planteó la necesidad de revisar las políticas impositivas a nivel local.

Políticas de tasas y atracción de inversiones

Durante su gestión como intendente de Tres de Febrero, Valenzuela impulsó una política de reducción de tasas municipales con el objetivo de fomentar la actividad económica y la generación de empleo. Según señaló, ese esquema fue acompañado por la llegada de empresas y entidades financieras al distrito.

Entre los ejemplos mencionados, se encuentran la instalación de operaciones de Mercado Libre y FEMSA, así como el traslado de carteras de clientes por parte de bancos como Banco Santander y Banco de la Nación Argentina.

El planteo reabre el debate sobre el impacto de la carga impositiva municipal en la actividad productiva y las asimetrías que pueden generarse entre distritos vecinos.