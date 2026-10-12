Diputados abre una semana clave con Presupuesto 2027, Ley de Tierras y la ofensiva opositora por el DNU 70

La Cámara de Diputados de la Nación vivirá entre este martes y el miércoles una agenda de debates en comisiones, que tendrá como ejes principales la presentación del Presupuesto 2027, el análisis del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la discusión para incorporar la Ley de Tierras dentro de la norma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La actividad parlamentaria se desarrollará en la antesala de la sesión especial convocada por los bloques opositores para el próximo jueves.

Arranque del Presupuesto 2027 y negociaciones con las provincias





La discusión sobre la "ley de leyes" comenzará este martes a las 12:00 bajo la conducción del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

Para la jornada inaugural fue invitado a exponer el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mientras que el debate continuará el miércoles a las 10:00 en el Anexo C con la presencia de otros funcionarios del Ministerio de Economía.

Bertie Benegas Lynch es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados.

Con un bloque propio de 95 legisladores, La Libertad Avanza necesita alcanzar los 129 votos para garantizar el quórum y avanzar en el recinto. Para lograrlo, el oficialismo deberá entablar negociaciones con bancadas aliadas y gobernadores. La discusión presupuestaria contempla condicionantes marcados:

Gasto comprometido: Alrededor del 70% de las partidas corresponde a obligaciones fijadas por ley, como prestaciones previsionales y programas sociales.

Reclamos provinciales: Las provincias demandan recursos para obras públicas, financiamiento de universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias no transferidas.

Partidas específicas: El proyecto deberá contemplar la asignación de fondos para las prestaciones vinculadas al área de discapacidad.

Defensa de la Soberanía Nacional y sanciones en Malvinas





El miércoles a las 15:00, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto llevarán a cabo un plenario para continuar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa busca establecer sanciones e inhabilitaciones para las empresas que operen sin autorización del Estado argentino en las Islas Malvinas.

En la reunión previa, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, respaldó la iniciativa del Poder Ejecutivo, señalando que la propuesta apunta a crear un nuevo sistema de seguridad nacional y reformar el aparato de Defensa para dar respuesta a la "amenaza externa".

Estrategia por la Ley de Tierras y la sesión especial del jueves





En paralelo, a las 16:00, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General iniciarán el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con la aprobación del Senado.

La estrategia del oficialismo, respaldada por la Casa Rosada, consiste en incorporar en ese texto una versión atenuada de la Ley de Tierras, buscando quitarle argumentos a la oposición para invalidar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La maniobra parlamentaria apunta a desactivar la sesión especial impulsada por la oposición para el jueves con el fin de rechazar el DNU desregulador.

Aunque dicha convocatoria incluyó también las iniciativas de emergencia en Discapacidad y regularización de deudas familiares para sumar voluntades, el reciente fallo de la Corte Suprema -que hizo lugar a la medida cautelar de la ONG Árbol de Pie y repuso la vigencia de la Ley de Tierras- redujo la presión opositora y alejó la posibilidad de reunir el quórum reglamentario en el recinto.



