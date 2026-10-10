Diputados: arranca este martes el debate por el Presupuesto 2027 en una semana cargada en el Congreso

En una semana muy cargada en el Congreso, La Libertad Avanza empezará a debatir el Presupuesto 2027 con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch citó a la comisión de Presupuesto para este martes a las 12. El oficialismo busca lograr un dictamen para debatir el proyecto en noviembre.

Guberman participó el miércoles pasado en las oficinas de Presidencia de la Cámara baja de una reunión con los jefes parlamentarios del oficialismo y aliados, para acordar la metodología que se instrumentará en la presentación del Presupuesto.

Se trata de una semana con varios frente abiertos, ya que el oficialismo arrancará el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, texto en el que se incluye el capítulo que restituye los límites a la venta de tierras a extranjeros fijados en la Ley de Tierras, actualmente judicializada.

Por su parte, el jueves la oposición buscará conseguir quorum para debatir la derogación del DNU 70/2023 y aprobar la extensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Qué dice el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso reafirma la orientación económica adoptada por la administración de Javier Milei: disciplina en las cuentas públicas, achicamiento de la estructura estatal y una prioridad indiscutible en el mantenimiento del superávit fiscal. De acuerdo con las estimaciones de la cartera económica, se anticipa una fase de sostenida expansión de la actividad, acompañada por un proceso de desinflación continua y una paulatina quita de subsidios estatales.

Dentro de los parámetros macroeconómicos previstos, el Ministerio de Economía calcula una suba del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para 2027, tras una recuperación proyectada del 3% para el periodo previo. En cuanto al nivel general de precios, se contempla un ritmo de desaceleración que llevaría la inflación interanual a ubicarse cerca del 18% para fin de año, afirmando la trayectoria de estabilización buscada por la gestión actual.

En la dimensión fiscal, la meta central sigue siendo asegurar el resultado financiero positivo. Según las estimaciones sobre el texto enviado, la Administración Pública Nacional registraría un saldo favorable cercano a los $0,2 billones, mientras que para el Sector Público Nacional no financiero la cifra ascendería a unos $3,3 billones.