Diputados avanza con un proyecto para penalizar el vandalismo rural: "Necesitamos proteger a las familias que viven y trabajan en todo el territorio argentino"

La Cámara de Diputados avanza con el debate de un proyecto que busca modificar el Código Penal de la Nación para sancionar el vandalismo rural. El análisis de la iniciativa comenzó en una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside Martín Ardohain, impulsor de la propuesta.

"Fue un día muy importante, con la presencia de representantes de las entidades del sector, (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, CARBAP y Fundación Barbechando), defendiendo al productor, defendiendo a las familias rurales", resaltó el legislador nacional por el PRO de La Pampa tras la reunión.

En tanto, sobre el proyecto recalcó que apunta a que "la tranquera vuelva a significar lo que siempre significó: la bienvenida para el que viene de buena fe, y el límite claro para el que viene a hacer daño".

El diputado del PRO Martín Ardohain es el impulsor de la iniciativa.

Asimismo, precisó que la iniciativa busca establecer que "el vandalismo sea un delito". "Que se pene violar la propiedad privada, sin importar la extensión, sea un delito. Hoy es una contravención, por eso escuchamos entran por una puerta y salen por la otra. Por eso debe ser un delito, el que daña una producción, sea un silo bolsa, un equipo de riego, una bomba sumergible, un panel solar, tenga una pena de 2 a 8 años de cárcel y que actúe un juez. O sea, el que las hace las paga y no que entren y saquen por una puerta. Necesitamos proteger ese federalismo, esas familias que viven y trabajan en todo el territorio argentino", subrayó.

"Si hay tratamiento en la Cámara de Diputados se va a aprobar rápidamente"

A la reunión asistieron representantes de todos los bloques quienes coincidieron en que cuidar la familia, a los productores, la riqueza argentina y el federalismo, "es prioridad".

"Somos todos muy optimistas. Hoy todos los bloques sin bandera política dijeron que acompañaban. Creo que si hay tratamiento en la Cámara de Diputados se va a aprobar rápidamente y a partir de hoy nos ponemos a trabajar con los senadores para que también acompañen. Tiene que ser Ley", sentenció Ardohain.