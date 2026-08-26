Diputados debate el proyecto de Inocencia Fiscal II: qué cambios establece para los contribuyentes

El oficialismo intentará este miércoles darle media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II con el que el Gobierno busca fomentar el ingreso de los denominados "dólares del colchón" al sistema formal.

La iniciativa apuntar a corregir algunos puntos de la ley que está vigente desde el 26 de diciembre de 2025 para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar. Según estimaciones oficiales, todavía hay alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema.

Con una nueva ley de Inocencia Fiscal, en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo esperan que sean más los contribuyentes que depositen los "dólares del colchón" en el sistema formal.

Los principales puntos del proyecto de Inocencia Fiscal II

La iniciativa que se debatirá este miércoles en la Cámara baja amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes. En la actualidad podían adherirse solo los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La reforma también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca fomentar el uso de los denominados "dólares del colchón" .

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. En este punto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Asimismo, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Durante el debate en comisión, también se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).