EN VIVO! Diputados: en una tensa sesión se debate el proyecto de Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

La jornada contó con la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, quien defendió la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo con la meta de obtener dictamen en las próximas semanas.

El debate legislativo, conducido por el diputado Carlos Zapata junto a sus pares Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, busca consolidar las herramientas del Estado para resguardar los recursos estratégicos. La intención de la bancada oficialista apunta a emitir dictamen en comisión el 14 de octubre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.

Controles a la interferencia extranjera y financiamiento

La iniciativa contempla restricciones al financiamiento de partidos políticos con fondos provenientes del exterior y tipifica nuevos delitos vinculados al espionaje y las operaciones clandestinas. Además, establece la creación de un registro público de infractores y sanciona con severidad a quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales.

Entre los puntos más destacados, el proyecto busca reforzar el marco regulatorio contra la desinformación y el sabotaje a infraestructuras críticas. Las disposiciones prevén inhabilitaciones administrativas y sanciones económicas para contratistas estatales que violen las normativas soberanas en zonas de disputa.

Estructura del Consejo de Seguridad Nacional

El texto enviado por el Poder Ejecutivo propone la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente Javier Milei. Este organismo coordinará áreas de inteligencia, economía y defensa para articular respuestas inmediatas frente a amenazas externas o injerencias ilegales en el territorio nacional.

A pesar de los cuestionamientos de bloques opositores respecto del alcance de la norma, el bloque parlamentario confía en alcanzar los acuerdos necesarios para llevar la ley a votación antes del cierre del período ordinario.