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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DEBATE

Diputados: el oficialismo convocó a tratar el proyecto de Propiedad Privada y busca incluir los límites de venta de tierras

La reunión se realizará el miércoles 14 de octubre a las 16 horas. La iniciativa cuenta con media sanción de Senado, aunque quedó afuera el capítulo de la Ley de Tierras tras no llegar a un concenso con bloques aliados.

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La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para tratar el proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada y para debatir la posible reincorporación del capítulo de venta de tierras a extranjeros.

 La reunión se realizará el próximo miércoles 14 de octubre a las 16 horas. Estará encabezada por los presidentes de la comisión Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, donde se eliminó el capítulo referido a la Ley de Tierras.

La discusión también está atravesada por la oposición para el 15 de octubre, en donde buscará derogar el DNU 70/2023.

El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras.

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