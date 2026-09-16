Diputados vuelve a debatir proyectos sobre Discapacidad: las advertencias por el Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados retomará este miércoles el tratamiento de los proyectos parlamentarios para prorrogar la emergencia del sistema de protección social de personas con discapacidad.

El plenario se desarrollará en medio de una creciente controversia, luego de que legisladores opositores denunciaran que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluye una reforma estructural que elimina los valores universales del nomenclador de prestaciones, entre otras modificaciones importantes.

El debate legislativo de esta jornada responde al emplazamiento de comisiones aprobado a instancias de los bloques de la oposición con 249 votos durante la última sesión, obligando al oficialismo a acoplarse al cronograma de discusión.

El esquema de trabajo fijado en la Cámara Baja contempla un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 12, mientras que el segundo encuentro para la firma de dictámenes quedó convocado para el miércoles 23 a la misma hora.

La insistencia opositora por declarar la emergencia se fundamenta en la delicada situación que atraviesa el sector:

Parálisis de pensiones: Fuerte demora en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, habiéndose cumplido únicamente con el 10% de las solicitudes desde enero de 2024.

Atraso en pagos y aranceles: El congelamiento del nomenclador derivó en la renuncia de profesionales, la interrupción de tratamientos y el cierre de centros de día.

Emergencia en el transporte: Insostenibilidad del servicio de traslado especializado, con valores fijados en apenas 900 pesos por kilómetro recorrido.

Desde el bloque oficialista en la Cámara de Diputados ratificaron su rechazo a las iniciativas de la oposición y defendieron la necesidad de avanzar hacia un esquema definitivo sin declarar la emergencia.

Funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad acudieron al debate en Comisión de la Cámara de Diputados.

"No queremos venir acá todos los años a votar una emergencia como quiere la oposición para hacer un show político. Queremos una solución permanente y no un parche kirchnerista. Ellos quieren prorrogar la emergencia y nosotros queremos una solución definitiva", señalaron altas fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza a la Agencia NA.

Como antecedente directo dentro del trámite legislativo, en la última reunión de la Comisión de Discapacidad -presidida por el diputado libertario Gerardo Huesen- expuso el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien brindó un informe sobre la gestión de ordenamiento que lleva adelante en el organismo desde que asumió su intervención en agosto de 2025.

Los reclamos opositores ante los cambios que mete el Presupuesto 2027

Mientras tanto, en las últimas horas se encendió la polémica tras la difusión del proyecto de Presupuesto 2027. Entre varias modificaciones, que señalaron legisladores opositores, el Gobierno propone eliminar las prestaciones básicas universales de atención integral a favor de las personas con discapacidad.

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó duramente la propuesta del Poder Ejecutivo a través de sus redes sociales: "Hace días que LLA opera con 'aliados' para bajar la emergencia en discapacidad prometiendo un proyecto propio 'superador'. Pues apareció el proyecto. Y está en la ley de Presupuesto 2027".

"Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales que garantizan un piso mínimo de acceso a la atención. Personas con discapacidad y prestadores, librados a su suerte y a las 'fuerzas' del mercado", lanzó el legislador santafecino.

Algunas de las modificaciones impulsadas por el proyecto de Presupuesto 2027 vinculadas a Discapacidad.

Según el texto incorporado en la ley de leyes, y difundido por Paulón en la red social X, la modificación establece las siguientes pautas sobre el esquema prestacional:

Fin del Nomenclador Unificado: Se dispone expresamente que " el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales , los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores" .

Aranceles del Estado Nacional: Cuando el obligado sea la Nación, los valores serán determinados de forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. En caso de que la actualización no se efectúe en el período estipulado, se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Criterio de universalidad: El articulado señala que la universalidad asegurará el acceso en todo el país pero "no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones", fijando solo un piso mínimo prestacional.

En el mismo sentido, el diputado Juan Marino de Unión por la Patria denunció que el texto enviado al Congreso "busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad" a través de modificaciones permanentes incorporadas en el proyecto de Presupuesto.

El legislador lo calificó como una maniobra "ilegal e inconstitucional" y aseguró que por viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera (N° 24.156) y el principio de no regresividad en Derechos Humanos (artículo 75 de la Constitución Nacional).

De acuerdo con el análisis que difundió el dirigente opositor en su red social X del articulado presentado (artículos 36 al 41), las principales reformas abarcan los siguientes puntos:

Retorno al criterio médico (Arts. 36 y 40): Se abandona el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención Internacional y se vuelve al concepto de "invalidez laboral". Asimismo, se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal directa de acceso a la pensión , dejando las exigencias a criterio de la reglamentación del Ejecutivo.

Incompatibilidad con el trabajo registrado (Art. 37): Se elimina la norma vigente que permite compatibilizar la pensión con un empleo formal o monotributo (hasta dos salarios mínimos). Cualquier alta laboral o tributaria extinguirá el beneficio, suprimiendo además la posibilidad de suspensión temporaria o rehabilitación inmediata al finalizar el contrato.

%uD83D%uDEA8 GRAVE: El Presupuesto 2027 busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad %uD83D%uDC47 %u200B1. Vuelven al modelo de «invalidez laboral» (Arts. 36 y 40) - %u200BSe abandona el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico. - %u200BSe elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. %u200BLos requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo. %u200B2. Castigo a la inclusión: incompatibilidad absoluta con el trabajo formal (Art. 37) - %u200BLa ley vigente garantiza la compatibilidad con el empleo registrado o monotributo hasta dos salarios mínimos. %u200BEl proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión. - %u200BElimina la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al terminar el contrato, empujando a las personas con discapacidad a la informalidad y contradiciendo el art. 27 de la Convención. %u200B3. Destrucción del Nomenclador de Prestaciones Básicas (Arts. 39 y 41) - %u200BElimina el arancel único: cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica. - %u200BFin de la actualización obligatoria: se suprime la actualización mensual por movilidad para el Estado y la reemplazan por una pauta trimestral discrecional. - %u200BChau al estudio anual de costos: borran la herramienta que permitía actualizar aranceles según costos específicos del sector que no capta el IPC, asfixiando a los prestadores. %u200B4. Quitan la garantía legal de cobertura de salud (Art. 41) - %u200BDerogan el art. 8º de la Ley 27.793. La cobertura médica obligatoria (con el piso de prestaciones básicas de la Ley 24.901) deja de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones. %u200B5. Eliminan el traspaso automático de pensiones preexistentes (Art. 41) - %u200BDerogan el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías. %u200B6. La trampa del financiamiento (Art. 38) - %u200BEl Ejecutivo había suspendido la ley alegando falta de fondos; ahora asigna partidas, pero solo después de haber vaciado la norma de contenido sustantivo. - %u200BAdemás, eliminan la prohibición que impedía financiar estos programas recortando otras partidas de «Servicios Sociales». %u200B%u2696%uFE0F Esto es ILEGAL e INCONSTITUCIONAL: Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN). NO al Presupuesto 2027. SÍ a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) September 16, 2026