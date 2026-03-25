Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

El mercado de cambios transita este viernes en un escenario de relativa calma operatoria, signado por una brecha cambiaria que se mantiene bajo control, aunque con ligeras presiones en los segmentos libres y financieros.

Dólar Oficial: En las pantallas del Banco Nación y el promedio minorista de la city, el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y$ 1.535,00 para la venta . El sesgo de crawling peg impulsado por el Banco Central mantiene el deslizamiento diario previsible, acompañando la liquidez del mercado mayorista (MULC) donde la autoridad monetaria continúa anotando compras marginales para la acumulación de reservas.

Dólar Blue: La cotización informal anota una leve corrección alcista del 0,32% respecto del cierre previo, ubicándose en $1.525,00 para la compra y$ 1.545,00 para la venta . Pese a este incremento marginal de $ 5, la brecha respecto al dólar oficial se consolida por debajo del 1%, reflejando una menor demanda por cobertura de billete físico a corto plazo.

Dólar MEP (Bolsa): En el mercado Bursátil, la operatoria vía AL30/GD30 cotiza en $ 1.536,66 , mostrando un comportamiento alineado con la oferta de exportadores y la liquidez local.

Dólar CCL (Contado con Liquidación): El tipo de cambio utilizado para la fuga o ingreso de divisas se posiciona en $ 1.601,48, marcando el techo del abanico cambiario. El spread entre el MEP y el CCL se ubica en torno al 4,2%, evidenciando una mayor selectividad de los flujos corporativos e institucionales que buscan girar divisas al exterior ante la volatilidad externa en los precios de las commodities.

Riesgo País

El indicador elaborado por JPMorgan para la deuda soberana argentina se posiciona en torno a los 482 - 486 puntos básicos.

Pizarra de Cotizaciones de este viernes 11 de septiembre

Tipo de Cambio Compra Venta Dólar Oficial (BNA) $1.485,00 $ 1.535,00 Dólar Blue $1.525,00 $ 1.545,00 Dólar MEP $1.531,90 $ 1.532,40 Dólar CCL $1.594,30 $ 1.595,50 Dólar Tarjeta - $ 1.995,50

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.