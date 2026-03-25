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Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

El dólar muestra estabilidad en la plaza oficial mientras las opciones financieras operan con un leve sesgo alcista. La atención de los inversores continúa focalizada en el nivel del riesgo país y en la capacidad de acumulación de reservas del Banco Central.

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El mercado financiero transita este jueves una rueda caracterizada por la selectividad en la operatoria cambiaria y la persistente atención sobre la deuda soberana.

 "Dólar hoy", "Dólar Blue", "Dólar tarjeta" y todas las cotizaciones de este jueves 24 

En la plaza oficial, el dólar hoy en las pantallas del Banco Nación se mantiene estable en torno a los $ 1.535 para la venta, mientras que la cotización mayorista opera ajustada por el esquema de microdesplazamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alrededor de los $ 1.516.

En el ámbito informal, el dólar Blue cotiza a $ 1.560, marcando una brecha moderada con el segmento minorista de referencia. 

Por su parte, la liquidez bursátil exhibe un comportamiento mixto: el dólar MEP (Bolsa) se ubica en el área de los $ 1.541,89, consolidándose como una de las opciones más demandadas para la dolarización minorista, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) presiona levemente al alza hacia la zona de los $ 1.611,92, reflejando la demanda de coberturas corporativas hacia cuentas en el exterior.

Riesgo País

El indicador del riesgo país argentino elaborado por JP Morgan cotiza por encima de los 550 puntos básicos.

Lectura de mercado: La dinámica reciente refleja las dudas persistentes del mercado global respecto a la velocidad de la consolidación fiscal y la acumulación de reservas netas por parte del BCRA. 

Si bien los títulos soberanos en dólares (paralelamente al desempeño global de la deuda emergente) sostienen cierta estabilidad en el mediano plazo, el tramo corto de la curva evidencia la prudencia de los inversores institucionales ante los compromisos financieros de mediano plazo. 

Mantener el indicador en este nivel resulta crítico para recortar el costo de capital de la deuda corporativa argentina que busca ingresar al crédito internacional.

Pizarra de cotizaciones de este jueves 24 de septiembre

CotizaciónCompraVenta
Dólar Oficial (BNA)$1.485,00$ 1.535,00
Dólar Mayorista$1.512,00 $ 1.516,00
Dólar Blue$1.540,00 $ 1.560,00
Dólar MEP$1.540,10 $ 1.541,89
Dólar CCL$1.605,80 $ 1.611,92
Dólar Tarjeta / Turista-$ 1.995,50

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Conocé todos los detalles sobre el dólar hoy

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