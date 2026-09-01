Dólar sin techo de $1.500: la estrategia que impacta en tasas

El Gobierno nacional cambió su estrategia en el mercado cambiario al dejar de sostener el techo informal de $1.500 para el dólar mayorista, con el objetivo de aflojar la restricción de liquidez que afectaba la actividad económica.

Impacto en las tasas de interés y el nivel de actividad

La defensa del límite máximo de $1.500 había obligado a restringir la liquidez del sistema financiero, provocando un encarecimiento del crédito y generando presión sobre la economía real.

Con la flexibilización del tipo de cambio, las autoridades buscan dar mayor margen de maniobra a los mercados de dinero, aunque analistas advierten sobre los efectos colaterales de la medida.

El economista Gabriel Caamaño señaló que con este esquema de mayor flexibilidad en la divisa "debería aflojar la tasa en pesos y su volatilidad".

Sin embargo, relajar la intervención cambiaria plantea desafíos inmediatos sobre las tasas de interés y la estabilidad del mercado financiero en el corto plazo.

Presiones sobre los precios y el esquema cambiario

La decisión oficial de permitir que la divisa supere la barrera psicológica implica riesgos directos sobre el traslado a precios de los bienes y servicios.

La flexibilización busca evitar tensiones excesivas en los instrumentos en moneda local, pero expone el frente de la inflación.

Por su parte, el nuevo equilibrio macroeconómico será puesto a prueba por la menor oferta estacional de divisas en los próximos meses.

Las consultoras privadas monitorean de cerca si la depreciación del dólar termina acelerando el nivel general de precios.