Donación de órganos: Lugones resaltó la tasa de donantes "más alta de la historia" y el fortalecimiento del sistema

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el fortalecimiento del sistema de donación y trasplante de órganos y remarcó que en lo que va de 2026 ya son más de 2.500 personas las que recibieron un trasplante en el país. Además, subrayó que 2025 cerró con la tasa de donantes "más alta de nuestra historia".

Detrás de esas cifras, planteó el funcionario, hay "miles de argentinos que salvan su vida o mejoran su calidad". En esa línea, enmarcó los resultados como parte de la gestión que encabeza y aseguró que se trata de un sistema administrado "con eficiencia y transparencia".

La ampliación de la red federal

En su balance, Lugones detalló las medidas que, según remarcó, permitieron sostener esos números. Desde el inicio de la gestión, indicó, se amplió la red federal con nuevos programas de trasplante, 48 unidades hospitalarias de procuración y 40 consultorios para el abordaje de la enfermedad renal crónica avanzada.

ARGENTINA FORTALECE SU SISTEMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE



En 2025 alcanzamos la tasa de donantes más alta de nuestra historia y, en lo que va de este año, más de 2.500 personas recibieron un trasplante. Detrás de estos números hay miles de argentinos que salvan su vida o mejoran... https://t.co/hPrJbqnix9 September 7, 2026

El ministro también mencionó la incorporación de nuevas técnicas, la mejora en la formación profesional y la puesta en funcionamiento del Laboratorio Nacional de Inmunogenética, una herramienta destinada a coordinar la red de laboratorios de histocompatibilidad. "Fortalecemos al INCUCAI y ampliamos su capacidad de respuesta para que cada donación se transforme en una oportunidad concreta de vida", sostuvo.

El respaldo del INCUCAI

El diagnóstico fue acompañado por el vicepresidente del INCUCAI, Richard Malan, quien coincidió en que 2025 marcó la tasa de donantes más alta de la historia y que la tendencia sigue en crecimiento. El funcionario definió al sistema argentino como "sólido, profesional y en permanente evolución".

Malan remarcó, además, que el desafío del organismo continúa siendo el mismo: dar una respuesta "cada vez más oportuna y equitativa" a quienes necesitan un trasplante para recuperar la salud o salvar la vida. En esa dirección, mencionó los ejes en los que se sigue trabajando: innovación, formación de profesionales y ampliación de las capacidades provinciales.

Los números del récord 2025

El envión que ambos funcionarios destacaron se apoya en los datos que el propio Ministerio de Salud dio a conocer a fines del año pasado. Durante el último Consejo Federal de Salud (COFESA) de 2025, se informó que Argentina había alcanzado un récord histórico en donación de órganos y tejidos, superando incluso los valores previos a la pandemia.

Ese año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, por encima de los 883 registrados en 2019 -hasta entonces la mejor marca-, y 1.242 donaciones de tejidos. En total, 4.497 personas recibieron un trasplante durante 2025 que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida.