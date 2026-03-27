Argentina declaró terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación y Estados Unidos lo celebró

Estados Unidos celebró el posicionamiento de Argentina al designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, en línea con la administración de Donald Trump.

En ese marco, la embajada de Estados Unidos sostuvo que "recibe con satisfacción los anuncios de aliados regionales que están tomando medidas contra los narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio".

La Administración Trump recibe con satisfacción los anuncios de aliados regionales que están tomando medidas contra los narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio.



Las designaciones son un paso fundamental para asegurar nuestra región.... https://t.co/E5VOEBGrKp — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) March 27, 2026

"Las designaciones son un paso fundamental para asegurar nuestra región. Apreciamos el compromiso de la Administración Milei en la lucha contra el narcoterrorismo y en la designación formal de organizaciones terroristas", resaltó la embajada.

La decisión de Argentina

La determinación de la administración argentina de incluir al Cártel Jalisco Nueva Generación en el registro oficial de organizaciones terroristas fue confirmada por el gobierno nacional el 26 de marzo de 2026.

En ese marco, el Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó en los últimos años como una de las estructuras criminales más poderosas de América Latina, responsable de operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos y hechos violentos en diversos territorios.

Esta inclusión del mencionado cártel en la lista de organizaciones terroristas permite aplicar mecanismos excepcionales de control financiero, profundizar la cooperación internacional y activar protocolos de alerta para prevenir eventuales vínculos o intentos de radicación en el país.