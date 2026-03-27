Encuesta de Crónica: el 77% de la gente considera que Manuel Adorni debe renunciar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el foco de la polémica por las investigaciones en torno a su patrimonio y el vuelo en avión privado que realizó junto a su familia a Punta del Este, Uruguay. Por este motivo, Crónica realizó una encuesta sobre si el funcionario debe continuar en el gobierno de La Libertad Avanza y el resultado fue contundente: la amplia mayoría considera que debe renunciar.

En sus redes sociales, Crónica preguntó a sus usuarios si el ex vocero debe dar un paso al costado dadas las propiedades no declaradas y los viajes en avión privado, y el 77% respondió "Si" mientras que solo el 23% optó por el "No".

Los escándalos en torno a la figura del jefe de Gabinete iniciaron cuando decidió llevar a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva que viajó en el avión presidencial a Nueva York para el Argentina Week.

Luego, se le sumó el viaje en avión en privado que realizó junto a su familia a Punta del Este. En este caso, los cuestionamientos se centran en el costo del viaje que sería inconsistente con el patrimonio personal declarado por Adorni.

Tras semanas de bajo perfil, el jefe de Gabinete intentó retomar esta semana la centralidad política y brindó una conferencia para hablar de su situación. Sin embargo, sus explicaciones fueron escasas ya que indicó que no respondería sobre aspectos específicos de las denuncias que recibió debido a que hay una investigación judicial en curso.

No obstante, al ser consultado sobre su patrimonio, Adorni reconoció que vive en Caballito lo que lo volvió a dejarlo en el centro de atención debido a que se trata de una propiedad que el ex vocero presidencial adquirió sin desprenderse de su anterior vivienda en Parque Chacabuco. Además, según datos a los que accedió Crónica, el inmueble salió al mercado con un precio de publicación de 340.000 dólares, cifra que coincide con el período en que el funcionario ya se encontraba en el ejercicio de su cargo público.

Avanza la investigación por el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Este jueves declaró en los tribunales de Comodoro Py, Agustín Issin Hansen en el marco de la causa en la que se investiga el polémico viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este. El piloto aportó documentación y registros de su teléfono celular que contradicen la versión oficial sostenida por el Gobierno sobre el financiamiento del traslado privado desde Uruguay.

Ante el juez Ariel Lijo, Issin Hansen confirmó que el vuelo no fue pagado por el funcionario nacional, sino por el periodista Marcelo Grandio, un amigo de Adorni que posee contratos vigentes con la TV Pública.

Según el relato del testigo, él mismo adquirió previamente un paquete de diez viajes a la empresa Alpha Centauri por un valor total de 42.250 dólares y luego le vendió a Grandio el tramo específico que utilizó el jefe de Gabinete para regresar a Buenos Aires tras el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia, además, ya cuenta con la confirmación de que el paquete de viajes original fue abonado en efectivo, lo que incrementa las dudas sobre el origen de los fondos.