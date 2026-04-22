El Adornigate le hace más daño a Javier Milei que al propio Manuel Adorni

El caso Manuel Adorni no quedó encapsulado en la figura del jefe de Gabinete. Por el contrario, la conversación digital lo procesa como una derivación del poder presidencial y como un costo directo para Javier Milei. Así surge del relevamiento de Monitor Digital, que analizó la charla de los argentinos en redes sociales durante el último mes.

La prueba más contundente aparece en la conversación militante y de consigna: entre los hashtags dominantes, más de la mitad se ordena contra Milei, mientras un tercio apunta contra Adorni y menos del 10% cuestiona al gobierno en general. El debate involucra imputaciones éticas, responsabilidades políticas y pone en duda la capacidad de gestión del oficialismo. En consecuencia, el costo del escándalo excede largamente al funcionario.

Un debate duro, sin matices

La conversación digital sobre Manuel Adorni analizada por Monitor Digital exhibe tres rasgos centrales: masividad extraordinaria (casi 2,9 millones de menciones en un mes), negatividad extrema (88%, un nivel que ya no describe ruido opositor normal sino una crisis consolidada en el plano digital) y una transferencia del daño hacia Javier Milei, visible en la jerarquía de hashtags y en la centralidad del nombre del Presidente dentro de la conversación.

Como jefe de Gabinete, Adorni dejó de funcionar como fusible -uno de los rasgos centrales del cargo desde la reforma constitucional de 1995-. Ya no absorbe el golpe para proteger al vértice del poder; más bien todo lo contrario: su caso arrastra a Milei, lo expone y lo ubica en el centro del cuestionamiento.

El "caso Adorni" se convirtió en el "caso Milei"

De acuerdo al análisis de Monitor Digital, la conversación antagonista en torno a Manuel Adorni tomó forma de consigna, y lo hizo principalmente contra Javier Milei. Que el bloque "Contra Milei" represente el 54,5% de los hashtags analizados durante el último mes y el bloque "Contra Adorni" el 34% es una señal clara de presidencialización del costo político.

Esto significa que, en la percepción digital, Adorni aparece como una pieza íntimamente asociada al Presidente. La crítica no se detiene en él, sino que sube por el organigrama y golpea en lo más alto.

El sentimiento no es fastidio: es condena

El 88% de negatividad que surge de la conversación digital sobre Manuel Adorni no sólo cuantifica una mala performance, sino que describe un clima. Y ese clima, según la nube de sentimiento, es el de una discusión cargada de desaprobación moral y de acusación política.

Los términos de mayor peso son "escándalo", "ataque", "corrupto" y "estafa", y allí radica la gravedad del episodio. Buena parte de la audiencia digital argentina interpreta las respuestas defensivas del oficialismo dentro de un registro de fragilidad o revanchismo, no de fortaleza.

El escándalo como gatillo de un cuestionamiento mayor

La nube temática general de la conversación sobre Manuel Adorni del último mes incorpora un dato relevante: el caso no flota de manera aislada, sino que se incrusta en un ecosistema donde la discusión se organiza en términos de política, gestión, crisis económica, justicia y corrupción. Estos rasgos indican que el episodio protagonizado por Adorni funciona como disparador de una conversación más amplia sobre el rumbo del gobierno.

Y además de lo político, el escándalo tiene como telón de fondo la cuestión económica, que opera como marco desde el cual se interpreta el caso. Para una parte importante de la conversación digital argentina, Adorni es otra evidencia que se suma a un juicio previo sobre el oficialismo y, sobre todo, sobre Javier Milei.