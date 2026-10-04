El arzobispo de Luján advirtió que "la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera"

El arzobispo de Luján y Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig, advirtió este domingo que la principal división del país radica en la creciente exclusión social, tras la finalización de la Peregrinación Juvenil a Luján 2026.

El monseñor analizó la situación socioeconómica nacional e hizo un llamado a dirigencia y sociedad para superar las diferencias en pos del bien común.

La advertencia sobre la exclusión y la grieta social

Durante sus declaraciones posteriores al evento religioso, el prelado enfatizó la necesidad de abordar los problemas estructurales de la Argentina más allá de la contienda política. En ese sentido, analizó la profundidad del quiebre social que atraviesa al país.

El monseñor incluyó los siguientes textuales al referirse al panorama actual: "Me parece que la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera y esto genera una zanja enorme".

El llamado al consenso y la superación de divisiones

El representante de la Iglesia Católica instó a los diversos sectores a generar espacios de diálogo que permitan articular políticas de contención para los más necesitados. El obispo señaló que la diversidad debe orientarse al desarrollo conjunto.

Para concluir sus reflexiones, el clérigo pronunció las siguientes expresiones textuales: "Ojalá que podamos nosotros, en ese pluralismo y en esa diferencia, superarla, pero en pos de construir algo común donde los más pobres no queden afuera".