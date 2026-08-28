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Viernes, 28 de agosto de 2026

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ECONOMÍA

El Banco Central acumula compras por más de USD 14.000 millones en 2026

La autoridad monetaria encadenó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y las reservas brutas se consolidan cerca de los USD 51.000 millones.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó una nueva racha positiva al comprar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y superar la barrera de los USD 14.000 millones adquiridos en lo que va del año. 

La entidad monetaria conducida por Santiago Bausili encadenó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador tras absorber divisas en la última rueda operativa.

El impacto en las reservas internacionales y el programa monetario

Con estas intervenciones, las reservas brutas de la entidad se consolidaron en torno a los USD 50.860 millones, rozando los máximos alcanzados durante la actual gestión de gobierno. 

La estrategia de acumulación de divisas busca fortalecer el balance del banco central y aportar estabilidad ante los compromisos financieros del Ministerio de Economía.

El desempeño de la autoridad monetaria se enmarca dentro de la cuarta etapa del esquema monetario implementado a comienzos de año. 

A lo largo del período, el saldo comprador permitió reforzar los activos líquidos, beneficiado además por la valorización internacional de las tenencias en oro y la estabilidad de las operaciones cambiarias.

Absorción de liquidez y liquidez en el mercado local

A la par de las compras de dólares, la Secretaría de Finanzas llevó adelante licitaciones en el mercado local para manejar el excedente de pesos.

El esquema busca contener la emisión y reducir la volatilidad sobre los tipos de cambio financieros, como el dólar CCL y el dólar MEP.

La dinámica del mercado oficial refleja un flujo constante de liquidación por parte del sector exportador, lo que le permitió al Poder Ejecutivo nacional sostener la racha compradora sin generar presiones desmedidas sobre la brecha cambiaria en el segmento mayorista.

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